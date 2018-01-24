Москва, 25 января, 2018, 01:13 — ИА Регнум. Обвинения России в том, что она ответственна за «применение» в Восточной Гуте (Сирия) химического оружия, сделаны вопреки здравому смыслу и подрывают усилия по мирному урегулированию в Сирии, сообщили в опубликованном заявлении МИД России.

Дядя Сэм обвиняет

В ответ на обвинения в адрес Москвы, которые прозвучали 23 января на международной конференции в Париже, российское внешнеполитическое ведомство опубликовало «Заявление в связи с необоснованными обвинениями США по сирийскому «химическому досье».

«23 января ряд высокопоставленных представителей США выступил с клеветническими обвинениями в адрес Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики, пытаясь возложить ответственность за инциденты с использованием в ходе конфликта в этой стране химического оружия на Москву и Дамаск», — говорится в сообщении.

«По существу предпринята массированная пропагандистская атака с целью очернения России на мировой арене и подрыва усилий по мирному урегулированию в Сирии», — считает МИД РФ.

Российская сторона подчеркнула, что обвинители Москвы, для которых уже стало хорошим тоном нарушать нормы элементарной этики, на этот раз «превзошли себя».

«Вопреки здравому смыслу нас — наряду с законными властями Сирии — объявили ответственными за химическую атаку в сирийской Восточной Гуте 22 января, сам факт которой даже не подтвержден», — заявили в МИД РФ.

Москва обращает внимание на источник информации, на который опираются обвинители — это дискредитировавшие себя ложью и сотрудничеством с террористами так называемые «Белые каски». В этом шаге США есть нечто новое, чего не было до сих пор: раньше Вашингтон не позволял себе говорить, что «вина за применение отравляющих веществ лежит на России, «кто бы это ни совершил».

«Но теперь, не утруждаясь не то что доказательствами, а элементарными логическими аргументами, мир пытаются приучить к мысли, что наша страна, которая — в отличие от США — уничтожила все собственные запасы химического оружия, не только потворствует его использованию в Сирии, но виновна вообще всегда и во всем», — сообщили в МИД РФ.

Москва напомнила о более ранних заявлениях США, в которых Россию обвиняли в «нежелании расследовать происшествия с отравляющими веществами в Сирии». Вашингтон сделал это, хотя в реальности сам «препятствует объективному разбирательству».

Напомним, ранее МИД РФ уже публиковал заявление в связи с распространенным 9 января 2018 года американской делегацией в Совете Безопасности ООН неофициальным документом «Оценка позиций Российской Федерации в отношении применения химического оружия в Сирии», в котором, обвиняя Москву, Вашингтон «дошел до откровенного передергивания и подтасовки фактов».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 января, через два дня после того, как госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что в Париже собирается сделать доклад с обвинениями в адрес России, «любой ценой поддерживающей» президента Сирии Башара Асада, который «опять применяет химическое оружие», представители «Белых касок» сделали скандальное заявление.

Они обвинили Дамаск в применении отравляющих веществ: 13 человек, в том числе женщины и дети, получили пострадали после того как «режим Асада применил хлор в городе Думе в Восточной Гуте».

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Еще через два дня в Париже состоялась анонсированная ранее США конференция, на которой Тиллерсон выступил с обвинительной речью в адрес Дамаска, а заодно и Москвы.

«Последние нападения в Восточной Гуте вызывают серьезное беспокойство, что Башар Асад продолжает использовать химическое оружие против собственного народа», — заявил Тиллерсон.

По его словам, Россия, которая вмешалась в сирийский конфликт, «несет ответственность за гибель людей в Восточной Гуте и множестве других мест в Сирии, ставших жертвами химического оружия».