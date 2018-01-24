Москва, 24 января, 2018, 17:38 — ИА Регнум. Правительственный законопроект, предлагающий введение публичного сервитута на земли с линейными объектами, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 24 января. Речь идет о праве третьих лиц на ограниченное пользование земельными участками, на которых расположены электросети, линии связи, газо‑ и водоснабжение, тепловые линии и другие коммуникации.

Линии электропередач

В частности, считают в правительстве, необходимо упростить подключение граждан к такой инфраструктуре. Так, по их предложению, процедура оформления сервитута должна быть упрощенной — сведения о нём предлагается вносить в реестр границ вне зависимости от точных границ участка.

Сокращение сроков и сохранение прав

За счет таких изменений процедура оформления документов и подключения участков к объектам инфраструктуры сократится до двух месяцев, считают в правительстве. Между тем, как пояснила замминистра экономического развития РФ, глава Росреестра Виктория Абрамченко, сегодня срок оформления таких документов растягивается на два года. Поэтому, по ее словам, часто встречаются ситуации, когда объекты размещаются без закрепления каких-либо прав.

Авторы законопроекта подчеркивают, что при введении сервитута за правообладателем земельного участка сохранятся все права и способы защиты своего права на землю.

Законопроектом вводится плата за установление сервитута, которую собственник имеет право истребовать. Она будет зависеть от кадастровой стоимости объекта. Кроме того, собственники земли также будут вправе оспаривать решения о введении сервитута в суде и требовать выкуп земли.

«Документ, без сомнения, важный и нужный, он призван упростить, удешевить и ускорить подключение потребителей к инженерным коммуникациям. Любой, кто занимался строительством или пытался подключить свой дом к коммунальным сетям, знает, какая это большая проблема сегодня. Но, с другой стороны, речь идет о вмешательстве в право собственности, поэтому все нюансы в законопроекте должны быть учтены, все спорные вопросы сняты», — считает первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Виктор Кидяев.

Между тем, как отметил в ходе пленарного заседания глава профильного комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев («Единая Россия»), законопроект прописывает, что публичный сервитут не может распространяться на земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства, ведения садоводства, огородничества, дачного и личного подсобного хозяйства.

«По общему правилу не допускается установление публичного сервитута для размещения инженерной инфраструктуры в отношении земельных участков, предоставленных или принадлежащих гражданам и предназначенных для индивидуального жилищного строительства, ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства, личного подсобного хозяйства. Исключение сделано только для случаев, когда прокладка инженерных сетей осуществляется для подключения самой территории садового, дачного, коттеджного поселка», — уточнил позже корреспонденту ИА REGNUM парламентарий.

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Угроза точечной застройки

Однако как заявил в ходе пленарного заседания депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ), публичный сервитут не должен распространяться и на земельные участки с многоквартирными домами. Депутат опасается, что принятие законопроекта в том варианте, в котором он внесен, породит огромное количество споров.

«Опыт Сочи, опыт Приморья, когда там проходил саммит АТЭС, говорит о том, что количество конфликтов, глобальных и грубых на том уровне, никак не сможет сравниться с тем количеством возможных конфликтов, которые будут возникать после принятия законопроекта в той форме, как это предлагает правительство РФ», — указал Куринный.

В частности, отмечает он, принятие закона приведет к тому, что по желанию властей, органов местного самоуправления чиновник сможет давать разрешение на установление публичного сервитута для размещения линейных объектов, «исходя из только ему ведомых оснований». В таком случае, по его словам, сильной стороной в выяснении отношений оказывается заявитель, который обращается в госорган за разрешением. При этом обычные граждане, которые хотят защитить свои права, сразу оказываются на слабой стороне, поскольку им нужно это решение оспаривать.

«Принятие законопроекта в той редакции, в которой он внесен, безусловно, породит огромное количество точечной застройки — то, с чем долгое время боролись и чему поставил преграды механизм передачи гражданам многоквартирных домов и соответствующих земельных участков», — опасается Куринный.

Между тем, отметила глава Росреестра Виктория Абрамченко, действующие нормы не позволяют исключить многоквартирные дома из закона и ограничить распространение публичного сервитута на такие объекты и земельные участки под ними.

«Выделить отдельные участки, которые будут заняты кабелем связи и коммунальной инфраструктурой, невозможно. Необходимо было принимать решение об упрощенном описании этих объектов, а оно возможно только в пределах действия сервитута. Жизнь сама подсказывает, что невозможно исключить придомовые территории в плотной застройке из сферы деятельности этого законопроекта», — подчеркнула Абрамченко.