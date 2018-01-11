Если требуют плату за проезд к даче: в Госдуме рассказали, что делать

Москва, , 10:52 — REGNUM В Госдуме намерены совершенствовать законодательство в сфере комплексной застройки частных земель, прежде всего, нормы коснутся дачников и садоводов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 января заявил глава комитета Госдумы по собственности и земельным отношениям Николай Николаев («Единая Россия»).

Достаточно типична ситуация, когда частное лицо, не вступившее в ДНП, является собственном внутрипоселковых дорог и начинает требовать необоснованно завышенную плату за проезд или же готово продать землю в общее пользование ДНП по цене, значительно превышающей рыночную.

Такие ситуации обусловлены несовершенством действующего законодательства, в котором отсутствует регулирование комплексной застройки частных земель, отметил Николаев.

«На сегодня судьба земельных участков, обеспечивающих доступ к индивидуальным земельным участкам, четко не определена законом, и это позволяет застройщику — собственнику земельного участка, на котором строится поселок, оставлять такие земельные участки за собой и, как показывает практика, впоследствии ими распоряжаться зачастую в ущерб жителям поселка», — указал он.

По сути такие участки предназначены для общего пользования жителей поселка, поэтому порядок их дальнейшего использования необходимо определять договором между продавцом и покупателем недвижимости в поселке, подчеркнул Николаев.

«Такой договор должен предусматривать, что вместе с индивидуальным, предназначенным для застройки земельным участком, покупателю должна быть передана доля в праве собственности на участок общего пользования. Или в договоре может быть условие о том, что после покупки всех индивидуальных участков застройщик-собственник обязуется отказаться от земельного участка общего пользования в пользу муниципалитета», — заявил Николаев.

Но, как правило, потенциальные жители поселка, покупая участок, из-за юридической неподготовленности не задумываются над этим вопросом, и договоры на право пользования землей для строительства домов никаких условий о земельных участках общего пользования не содержат, продолжил глава комитета.

«Правовые основания для пользования жителями поселка этой землей остаются неопределенными, что позволяет ей находиться в свободном обороте, а собственник может требовать за использование таких участков плату, а также ограничивать доступ в поселок. Формально — это юридически допустимо. Но по логике вещей — такого быть не должно», — подчеркнул депутат.

Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям следит за развитием всех проблемных ситуаций, связанных с землепользованием, заверил Николаев. Для определения возможных путей их разрешения на законодательном уровне в марте 2018 года в Государственной думе планируется проведение парламентских слушаний. В этой связи предлагается направлять информацию о подобных ситуациях в адрес комитета.