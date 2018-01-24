Анкара, 24 января, 2018, 15:26 — ИА Регнум. Военная операция «Оливковая ветвь» на севере Сирии положит конец «играм» у турецкой границы. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает 24 января агентство Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

По его словам, начав операцию, Турция пресекла осуществление планов разных сил в регионе. Начав с Манбиджа, на протяжении всей границы с Сирией террористы будут зачищены, подчеркнул он.

Таким образом, Эрдоган заявил о расширении операции, начавшейся в районе сирийского Африна. Он добавил, что это обеспечит Турции безопасность и позволит 3,5 млн беженцев вернуться в свои дома на северо-западе Сирии.

Турецкий лидер сообщил о потерях сторон в ходе операции. Противник потерял 268 человек, в рядах вооруженных сил Турции и сирийской оппозиции потери составили 7−8 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, операция вооруженных сил Турции «Оливковая ветвь» началась на севере Сирии 20 января. Она направлена против курдских формирований, которые с точки зрения Анкары являются террористическими. На стороне Турции выступили бойцы «Сирийской свободной армии».

Сирийские власти осудили вторжение на свою территорию и обвинили Турцию в поддержке террористов. В Москве все стороны призвали к сдержанности и напомнили о необходимости уважать территориальную целостность Сирии.

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