Эрдоган: «Оливковая ветвь» пресекла игры у границ Турции
Анкара, 24 января, 2018, 15:26 — ИА Регнум. Военная операция «Оливковая ветвь» на севере Сирии положит конец «играм» у турецкой границы. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает 24 января агентство Anadolu.
По его словам, начав операцию, Турция пресекла осуществление планов разных сил в регионе. Начав с Манбиджа, на протяжении всей границы с Сирией террористы будут зачищены, подчеркнул он.
Таким образом, Эрдоган заявил о расширении операции, начавшейся в районе сирийского Африна. Он добавил, что это обеспечит Турции безопасность и позволит 3,5 млн беженцев вернуться в свои дома на северо-западе Сирии.
Турецкий лидер сообщил о потерях сторон в ходе операции. Противник потерял 268 человек, в рядах вооруженных сил Турции и сирийской оппозиции потери составили 7−8 человек.
Читайте также: Как «Щит Евфрата» стал «Оливковой ветвью»
Как сообщало ИА REGNUM, операция вооруженных сил Турции «Оливковая ветвь» началась на севере Сирии 20 января. Она направлена против курдских формирований, которые с точки зрения Анкары являются террористическими. На стороне Турции выступили бойцы «Сирийской свободной армии».
Сирийские власти осудили вторжение на свою территорию и обвинили Турцию в поддержке террористов. В Москве все стороны призвали к сдержанности и напомнили о необходимости уважать территориальную целостность Сирии.
Читайте также: Операция «Оливковая ветвь»: Потери противника исчисляются сотнями