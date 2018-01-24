Как «Щит Евфрата» стал «Оливковой ветвью»

Станислав Тарасов, , 13:15 — REGNUM

Существует такое латинское выражение — Inter anna silent Musae («когда гремит оружие, законы молчат»). Утверждают, что его впервые использовал в 52 до н. э. в Древнем Риме Марк Туллий Цицерон в речи в защиту Милона. Потом этот афоризм претерпел определенные трансформации — «когда пушки стреляют, музы молчат». А дипломаты любят говорить, что когда они «замолкают, то начинают говорить пушки».

С этой точки зрения операция Турции «Оливковая ветвь», само название которой содержит намек на древний символ мира, означает по сути поражение дипломатии. Конечно, предыстория этой кампании когда-нибудь да будет написана. Возможно, экспертам удастся выявить в сложившейся острой военно-политической интриге тех внутренних и внешних игроков, которые понесли серьезные политические и геополитические издержки. И тех, кто выиграл от сложившейся ситуации. Сейчас можно пока только делать примерные выводы и давать прогнозы относительно дальнейшего развития событий, которые затрагивают не только Сирию, но и весь Ближний Восток.

О том, что Турция собирается начать второй этап операции «Щит Евфрата», было заявлено еще осенью прошлого года. Но турки всё же назвали свою новую операцию иначе — «Оливковая ветвь». И, видимо, не случайно. «Мы очистили от террористов 2015 квадратных километров, там разместилась Свободная сирийская армия, жизнь налаживается. Операция завершена, но если в дальнейшем Турции будет что-то угрожать, то мы можем вновь возобновить военные действия», — говорил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым. Отметим и то, что «Щит Евфрата» была санкционирована Москвой, Дамаском, Тегераном. Ее целью являлась борьба Турции с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а попутно — сорвать усилия американцев по расчленению Сирии игрой с курдским федерализмом.

Но ситуация вокруг Мандбиджа заблокировала действия турецких сил по расширению буферной зоны и движение их по западному берегу реки Евфрат к Ракке. Похоже, проблема была в том, что в Мандбидж ввели американский спецназ в качестве миротворцев. Затем на юго-западе разместились так называемые сирийские пограничники, появились российские военные. Анкара оказалась заблокированной. Что касается операции «Оливковая ветвь», ей предшествовали внешне кажущиеся запутанными политико-дипломатические маневры на самых разных уровнях как в формате альянса с Москвой и Тегераном, так и с Вашингтоном. Переговоры носили закрытый характер, и тут много неясностей, что невольно заставляет вспомнить об исторических аналогиях.

В свое время Турция, несмотря на заявленное участие в возглавляемой США международной коалиции по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), упорно сопротивлялась призывам американцев принять реальное участие в этой войне. Она предпочитала вести борьбу с джихадистами дистанционно, бомбя с воздуха и избегая наземных войсковых операций. Но когда юго-восточные вилайеты Турции стали сотрясать теракты, ответственность за которые брало на себя ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), боевики вплотную приблизились к турецко-сирийской границе, атаковали близлежащие к Турции населенные преимущественно курдами районы, Анкара сделала выбор и вступила в войну с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

К тому же лидер этой группировки Абу Бакр Аль-Багдади называл турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана «муртадом» (вероотступником), обещал перенести глобальный джихад на территорию Турции. События, как писала норвежская газета Aftenposten, строились на феномене «парада парадоксов». ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), с одной стороны, воевало с иракскими курдами, с другой, выдавливало сирийских курдов в Турцию, где активизировалась Рабочая партия Курдистана (РПК). Анкара в то же время выступала на стороне «умеренной оппозиции», ведя одновременно битву с джихадистами. Германская газета Die Welt констатировала, что Турции оказалась в патовой ситуации в западной игре, в которой почти каждый ее участник мог на своих «плечах» занести на турецкую территорию «вирус потрясений».

Но многое в этой игре испортило появление в Сирии в 2015 году российских ВКС, что поначалу в Турции было воспринято с огромным раздражением на политическом уровне. А сегодня в роли главного катализатора выступили США, которые заявили о намерении провести довооружение сил сирийских курдов и сделали это, а также объявили о начале формирования на их базе 30-тысячных подразделений по охране сирийско-турецкой границы. Как говорил глава МИД России Сергей Лавров, «США взяли курс на создание альтернативных органов власти на значительной части сирийской территории». Так Вашингтон открыто подводил Анкару к «горячей фазе», совершенно не прислушиваясь к различным турецким увещеваниям по этому поводу.

Не вдаваясь в детали военно-технического характера, сделаем главный вывод: осуществляя операцию «Оливковая ветвь», Турция оказалась втянутой в войну на территории сопредельного государства, вступила в боевые столкновения с объявленными ею террористическими отрядами сирийских курдов народной самообороны и партии «Демократический союз». Теперь вопрос о том, что для Анкары будет означать достижение победы? Она официально объявила о своей главной и, похоже, согласованной с Москвой, Тегераном и, возможно, Вашингтоном цели — создать 30-километровую зону безопасности и уничтожить там «террористические организации». Дальше ни шагу вперед.

Допустим, что Турция решает этот вопрос. Что дальше? А дальше проблемы. Понятно, что турки должны будут закрепиться в этой зоне, то есть на территории чужой страны, которая официально квалифицирует их действия как «акт агрессии». Поэтому на теоретическом уровне нельзя исключать вероятность прямого военного столкновения Турции и Сирии. В свою очередь, маловероятно, что сирийские курды спокойно воспримут новый статус-кво. Они могут пытаться перехватить инициативу и перейти в контрнаступление или перейти к партизанским методам ведения войны, чтобы помешать Эрдогану укрепить имидж победителя. Более того, велика вероятность переноса части боевых действий из Сирии на территорию Турции. Напряженности добавляет и обещание уже иракских курдов оказать своими соплеменникам вооруженную помощь.

Интрига также и в том, что на Ближнем Востоке относительно легко вступить в войну, но трудно из нее выйти. Эрдоган заявляет, что «когда всё закончится, мы вернемся назад», что «мы не заинтересованы в том, чтобы оставаться там», что «Анкара не имеет никакой идеи оккупировать какую-либо страну». Но это пока только дежурные слова. В этой связи официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми уже выразил пожелания скорейшего прекращения операции «Оливковая ветвь», чтобы «предотвратить усугубление кризиса на севере Сирии», где появляются признаки регионального вооруженного конфликта. На практике всё может быть иначе, многое будет решаться как на поле боя, так и в результате закулисных договоренностей с вовлеченными в сирийский конфликт игроками, внутренними и внешними, включая Россию и США.

Так, по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор Эрдогана с его российским коллегой Владимиром Путиным. Как сообщает пресс-служба Кремля, «с обеих сторон акцентирована важность продолжения активной совместной работы по разрешению кризиса, которая должна основываться на принципах сохранения территориальной целостности и уважения суверенитета Сирии». Появились сообщения, что сделал запрос на телефонный разговор с Эрдоганом и президент США Дональд Трамп. Так что вроде бы начинает работать «дальнобойная дипломатия». Пентагон предупредил сирийских курдов не выдвигаться с северо-востока Сирии в район Африн, где продолжается «Оливковая ветвь». В противном случае Вашингтон прекратит их поддерживать.

Но это маневры тактического характера. Главные сюжеты еще впереди, и как далеко зайдут турецкие власти в Сирии, пока никто не знает, хотя многим становится очевидным, что сирийский конфликт с каждым днем приобретает новое драматическое измерение.