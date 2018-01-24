Москва, 24 января, 2018, 11:05 — ИА Регнум. Социально-экономическое положение регионов в 2017 году несколько улучшилось по сравнению с 2016 г. В большинстве из них продолжался рост промышленности, в половине регионов выросли инвестиции. Такое мнение высказала ведущий научный сотрудник Центра анализа доходов и уровня жизни Высшей школы экономики Наталья Зубаревич, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Сохраняется низкий уровень безработицы. Однако доходы населения, как и жилищное строительство, сокращались в большинстве регионов. Концентрация инвестиций в столице и ведущих нефтегазодобывающих регионах, а также геополитический приоритет бюджетных инвестиций в Крым усиливают поляризацию территорий. Отрыв Москвы по доходам бюджета от остальных регионов нарастает.

Социально-экономическое развитие регионов

Ситуация в экономике

Осеннее замедление и без того слабого экономического роста проявилось и в регионах. Рост промышленности в январе-ноябре 2017 года замедлился до 1,2% по отношению к тому же периоду 2016 года, а в обрабатывающих отраслях почти остановился (0,4%). Количество регионов со спадом промышленного производства сократилось до 15, наиболее проблемными остаются Республика Бурятия (-14%) и Чукотский АО (-7%).

Среди регионов с развитой промышленностью небольшой спад сохранялся в Ханты-Мансийском АО (-1%), Республике Коми (-2%), Ивановской области (-3%). Самые же высокие темпы роста показали Архангельская (18%), Ярославская, Калужская, Московская области (13—15%), то есть регионы обрабатывающей промышленности со значительной долей ВПК или восстанавливающегося автопрома. Значительный рост производства отмечался в главном регионе добычи газа — Ямало-Ненецком АО (10%), а также в газодобывающей Астраханской области (32%).

В Дальневосточном федеральном округе быстро росли Приморский (19%) и Хабаровский (12%) края, однако два наиболее развитых промышленных региона — Сахалинская область и Якутия — были близки к стагнации (1—2%). В целом доля Дальнего Востока в промышленном производстве России остается небольшой — около 4%.

В обрабатывающей промышленности спад в январе-ноябре наблюдался в 14 регионах, хуже всего динамика в Бурятии (-18%). Это нетипично для России, обычно география спада в обрабатывающих отраслях шире, чем в целом по промышленности. Основная причина — осеннее снижение производства в добывающих отраслях, прежде всего в нефтяной, при более стабильной ситуации в обрабатывающих.

Инвестиции

По данным за три квартала 2017 года, инвестиции выросли на 4,2% к тому же периоду 2016 года. Максимальными темпами роста по-прежнему выделялись геополитически приоритетные регионы — Республика Крым (рост в 4,2 раза) и г. Севастополь (в 2,4 раза). Доля бюджетных инвестиций в общем объеме в Крыму превышает 80%, бизнес туда не идет.

Общий рост инвестиций обеспечен в основном за счет столицы страны и ведущих нефтегазодобывающих регионов. В условиях экономической стагнации и высокой неопределенности бизнес инвестирует преимущественно в регионы с явными конкурентными преимуществами — агломерационными и сырьевыми. Столица сконцентрировала 11,5% всех инвестиций в РФ, а два важнейших нефтегазодобывающих автономных округа (Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий) — почти 15%, быстро росли инвестиции и в новом нефтегазодобывающем регионе — Якутии.

Территориальная структура инвестиций усиливает сырьевой характер российской экономики и преимущественное положение столицы, чьи инвестиции из сверхбогатого бюджета в основном направляются на развитие транспортной инфраструктуры и благоустройство городской среды.

Строительство жилья

В жилищном строительстве в январе-ноябре сохранялась отрицательная динамика (-4%). Наиболее сильный спад произошел в Северо-Кавказском (-24%), Сибирском (-13%) и Дальневосточном (-8%) федеральных округах. Ввод жилья немного вырос только в Южном и Северо-Западном федеральных округах, в последнем — за счет Ленинградской области (24%) и Санкт-Петербурга (3%).

Спад сохранялся в 46 регионах, то есть более чем в половине. Среди регионов с большими объемами ввода жилья отрицательная динамика сохранялась в Москве (-18%), Воронежской (-19%), Новосибирской (-21%), Тюменской (-12%) и Свердловской (-2%) областях. Замедлился спад в Краснодарском крае (-4%), а в Ростовской области и Дагестане он прекратился.

Помимо северной столицы и ее пригородов, ввод жилья увеличился в Московской области (7%), на которую приходится почти 12% всего вводимого в стране жилья, а также в Самарской области (11%), слабый рост имели Татария и Нижегородская область. Жилищное строительство быстрее восстанавливается на юге и в городах-миллионниках Поволжья.

Но самые высокие темпы роста в Республике Крым (в 2,6 раз), и не только из-за эффекта низкой базы — доля Крыма вместе с Севастополем превысила 1% ввода жилья в стране. Спрос населения на недвижимость в Крыму с большой вероятностью будет расти, многим российским гражданам нравится жить у южного моря в комфортном климате.

В 2018 году жилищное строительство начнет выходить из кризиса и в других регионах России, благодаря значительному росту ипотечного кредитования в 2017 году.

Торговля

Оборот розничной торговли медленно рос со II квартала 2017 года (за январь-ноябрь — на 1% к тому же периоду 2016 года) также благодаря увеличению потребительского кредитования, реальные доходы населения продолжали сокращаться. По данным Росстата, спад розничной торговли сохранялся только в Уральском федеральном округе (-1,5%), а рост был более заметным на Северном Кавказе (2,7%) и в Центре (2,2%).

Достоверность данных по Северному Кавказу относительна, так как в республиках много открытых рынков с плохо учитываемым оборотом торговли, поэтому применяются статистические дооценки. Измерения розничной торговли по отдельным регионам еще менее точны, но тенденция улучшения видна — доля регионов с положительной динамикой увеличилась до 70%.

Рынок труда

Ситуация на региональных рынках труда тоже немного улучшилась. Доля занятых неполное рабочее время сократилась в III квартале 2017 года до 2,6% по сравнению с 3,1% в конце 2016 года.

Количество регионов с повышенной неполной занятостью уменьшилось, эта проблема длительное время сохраняется в Республике Крым (6,2%), г. Севастополь (4,8%), Ульяновской области (5%), Пермском крае, Кировской, Нижегородской и Томской областях, С.-Петербурге (более 4%).

Долги по зарплате

Объем просроченной задолженности по заработной плате в 2017 году в целом по стране относительно невелик и почти не менялся в течение года. Более значительную просроченную задолженность по заработной плате на одного среднесписочного занятого имели регионы Дальнего Востока: Приморский край, а с осени — и Хабаровский край, ухудшилась ситуация в Амурской области.

Уровень безработицы по методологии МОТ в сентябре-ноябре 2017 года оставался низким (5,0%) и даже сократился по сравнению с тем же периодом предыдущего года (5,3%). Небольшое снижение уровня безработицы за год произошло в части регионов Центра, где он и так низкий, а также в некоторых регионах с повышенным уровнем безработицы (в республиках Марий Эл, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Курганской области, Алтайском крае).

Доходы населения регионов

Негативная тенденция — продолжение спада реальных денежных доходов населения (-0,8% за январь-октябрь 2017 года). Краткий период небольшого роста доходов в августе и сентябре сменился спадом в октябре и ноябре. Более устойчивый рост возможен в начале 2018 года в связи с объявленной властями индексацией заработной платы бюджетников и пенсий, но он вряд ли будет существенным, индексация составляет только 4%.

Региональные данные не всегда объяснимы. Тем не менее спад реальных доходов перестал быть всеобщим, в январе-октябре они выросли в 16 регионах, сильнее всего — в Республике Крым (14%), медленнее — в республиках Кабардино-Балкария, Ингушетия, Дагестан, Алтай и в Амурской области (на 3—5%).

Среди регионов с растущими денежными доходами населения преобладают высокодотационные и слаборазвитые. Объяснить это можно тремя причинами: повышенной долей занятых в бюджетном секторе (зарплаты в социальных отраслях росли быстрее для выполнения указов президента), медленной оптимизацией расходов бюджетов на социальную защиту и выплату пособий (что поддержало доходы населения), повышенной долей занятых в неформальном секторе экономики (заработки в нем рассчитываются методом статистических дооценок и могут завышаться).

В целом социально-экономическое положение регионов в 2017 году немного улучшилось по сравнению с 2016 годом. Однако кризис не закончился, доходы населения сокращались в большинстве регионов, как и жилищное строительство, поляризация развития усилилась.

Доходы и расходы бюджетов регионов

Доходы консолидированных бюджетов регионов России за январь-октябрь 2017 года выросли существенно, на 8,8% по сравнению с тем же периодом 2016 года. Позитивную динамику обеспечили выросшие на 11−14% поступления налогов на прибыль и на имущество, стабильный рост НДФЛ и увеличение трансфертов.

Несмотря на экономическую стагнацию почти на 15% выросли поступления налога на совокупный доход, который платит малый бизнес. Существенно сократились только поступления акцизов из-за изменения пропорций их распределения в пользу федерального бюджета.

Быстрее всего росли доходы бюджета Ненецкого АО (на 60%) из-за эффекта низкой базы, связанного с обвалом в 2016 г., и Республики Крым (52%) благодаря росту трансфертов в 1,5 раза по сравнению с предшествующим годом и появлению крупных налогоплательщиков, что увеличило поступления налога на прибыль в 3,5 раз. Рост доходов Калининградской области на 42% обусловлен ростом трансфертов на 81%, они выделяются для компенсации потерь компаний-резидентов особой экономической зоны из-за пересмотра льгот после вступления России в ВТО.

В числе лидеров также Ямало-Ненецкий АО, Астраханская и Кемеровская области (24%), Белгородская (19%) и Калужская (17%). Но самую большую прибавку получила Москва — рост доходов на 15% добавил столичному бюджету 240 млрд рублей, по итогам года доходы бюджета города превысят 2 трлн рублей. Это каждый пятый рубль доходов бюджетов всех регионов.

Только в 13 регионах доходы бюджета сократились, сильнее всего в Сахалинской области (-24%) из-за резкого снижения налога на прибыль (-44%), а также в Республике Ингушетия (-18%) вследствие сокращения трансфертов на 22%. В 2017 г. пострадали бюджеты еще двух нефтедобывающих регионов — Томской области и Ханты-Мансийского АО (-7−8%) из-за сокращения поступлений налога на прибыль в каждом из них на 40%.

В Ханты-Мансийском АО ситуация просто загадочная: поступления налога на прибыль от консолидированных групп налогоплательщиков (КГН) сократились в шесть раз (с 26,8 до 4,6 млрд рублей, а в Москве поступления от КГН также загадочно выросли в 2,3 раза (с 39 до 90 млрд рублей). Доходы бюджета Кабардино-Балкарии снизились на 9% из-за сокращения акцизов и трансфертов, снижение доходов в Чукотском АО на 7% обусловлено почти двукратным падением налога на прибыль. У каждого проблемного региона — свои печали.

Расходы консолидированных бюджетов регионов России в январе-октябре 2017 гола выросли на 6,6%, что также лучше динамики за предыдущий год. Сократили расходы только 16 регионов. Вдвое более высокими темпами по сравнению с динамикой всех расходов бюджетов росло финансирование национальной экономики и ЖКХ. В расходах на национальную экономику заметна поляризация — каждый пятый регион их значительно увеличил, а треть регионов сократила из-за бюджетных проблем.

Быстрее всего росли расходы на экономику в Республике Крым (89%), Калининградской области (75%), в республиках Чувашия (57%) и Ингушетия (44%). Динамика расходов на ЖКХ также разнородна, но крайне нестабильна — год от года лидеры и аутсайдеры меняются. Наиболее устойчив только столичный приоритет расходов на благоустройство: в январе-октябре 2017 года бюджет Москвы увеличил эти расходы на 30%, на долю столицы приходится 61% всех расходов бюджетов регионов на эти цели. Современная городская среда другим регионам просто не по карману.

Только г. Севастополь стремится быть похожим на Москву, расходы его бюджета на благоустройство выросли в 3,8 раза.

Приоритеты в социальных расходах в 2017 году изменились. Быстрее всего росли расходы на физкультуру и спорт (23%), чемпионат мира по футболу не за горами. Однако среди лидеров роста не только регионы, в которых он будет проходить, но также г. Севастополь, республики Крым, Карачаево-Черкесия и Тува (рост в 2,2—2,4 раза). Значительный рост расходов на культуру в большинстве регионов может быть связан с повышением заработной платы бюджетникам в этой сфере, а также с предстоящими выборами.

Рост расходов на образование чуть выше инфляции, но по сравнению с предыдущими годами это уже неплохо. К тому же количество регионов, снизивших расходы на образование, сократилось до минимума (республики Кабардино-Балкария, Тува, Удмуртия, Коми, Якутия, Карелия и Сахалинская область). Власти этих регионов сокращали инвестиции в человеческий капитал из-за бюджетных проблем.

Динамика расходов бюджетов регионов на здравоохранение и социальную политику несопоставима с предыдущими годами, так как в 2017 году произошли изменения в бюджетном классификаторе. Почти во всех регионах страховые взносы на обязательное медицинское страхование (ОМС) неработающего населения были перенесены из статьи «здравоохранение» в статью «социальная политика». Чтобы корректно измерить динамику расходов по этим двум статьям, страховые взносы на ОМС неработающего населения были исключены при расчетах из статьи «социальная политика» и добавлены в статью «здравоохранение».

Пересчет показывает, что расходы бюджетов регионов на здравоохранение в январе-октябре 2017 года выросли на 6%, однако изменения бюджетной отчетности вынуждают оценивать динамику с осторожностью.

Пересчет показывает, что расходы на социальную политику (социальную защиту населения) в январе-октябре 2017 года остались на уровне 2016 года, а в 35 регионах они сократились. В предыдущие годы соцзащита, в которой более 70% расходов приходится на пособия населению, не подвергалась оптимизации.

В 2017 году регионы России оптимизировали социальные выплаты населению, ужесточали правила для получателей пособий с целью ограничения доступа и не проводили индексацию многих пособий. Минфин требует сбалансировать расходы и доходы бюджетов, возможностей у регионов не так много, и оптимизация расходов на соцзащиту — одна из них. Министерство труда и соцзащиты разработало методику выплат пособий населению с учетом нуждаемости, регионы должны пересматривать и ужесточать свои критерии. В результате фискальные приоритеты одержали победу над электоральными.

Превышение роста доходов регионов над расходами позволило снизить дефицит бюджетов. По данным за январь-октябрь 2017 года, его имели только 22 региона (в тот же период 2016 года — 33). Лидируют по масштабам дефицита Республика Мордовия (24%), г. Севастополь (17%), а также Кабардино-Балкария и Еврейской автономная область (13%). В Хакасии дефицит уменьшился до 9%, республике выделили дополнительную помощь из федерального бюджета. В 2017 году дефицит стал проблемой в Томской области (-8%) из-за резкого сокращения поступлений налога на прибыль.

Стабильно дефицитны бюджеты Республики Калмыкия, Костромской и Псковской областей (5—8%), в этих регионах слабая бюджетная политика дополняется слабым ростом доходов. К концу 2017 г. количество регионов с дефицитом бюджета должно было вырасти, поскольку на декабрь приходятся основные расходы по оплате госконтрактов.

Однако проблемных регионов будет меньше, чем в 2016 г. — они постепенно учатся сводить концы с концами.

Проблема долга регионов России и муниципалитетов также немного смягчилась, его объем с января до начала ноября сократился на 8%. Однако динамика долга поляризуется — регионы с меньшей долговой нагрузкой его сокращают, а с максимальной — наращивают. На начало ноября 2017 г. самые проблемные регионы те же: республики Мордовия, Хакасия, Карелия, Кабардино-Балкария, Удмуртия, Костромская и Смоленская области. В Мордовии огромный долг дополняется максимальным дефицитом бюджета, проблема возврата долга усугубляется.

В структуре долга 43% составляют сверхдешевые бюджетные кредиты, доля дорогих кредитов банков сократилась до 32%. Однако в Костромской, Орловской, Астраханской, Псковской, Ивановской, Ульяновской областях, Республике Кабардино-Балкария основная часть долга — кредиты банков. На его обслуживание расходуется значительная часть бюджета: в Хакасии — 9%, в других регионах с высокой долговой нагрузкой — от 4 до 6%, это серьезная ноша.

Минфин планирует резко сократить объем бюджетных кредитов в 2018 году и свести их к минимуму в 2019—2020 гг. Чтобы получить пролонгацию возврата ранее полученных кредитов на 5—7 лет, регионы должны сводить бюджет без дефицита, наращивать доходы темпами выше инфляции и сокращать неэффективные расходы.

Как показывает динамика доходов и расходов бюджетов в 2017 году, сильно закредитованные регионы вряд ли смогут это сделать. И тогда федеральные власти окажутся перед выбором — помогать в критической ситуации или наказывать. И с большой вероятностью задача поддержания политической стабильности останется главным приоритетом: долги простят, трансфертов добавят. В России пока еще не уволили ни одного губернатора за неадекватную бюджетную политику и плохие экономические показатели.

По мнению, эксперта, окончательные бюджетные итоги 2017 года подводить пока рано, но основные тренды видны: доходы растут быстрее расходов, регионы улучшают сбалансированность бюджетов, приоритет расходов на экономику дополнился расходами на спорт и ЖКХ, расходы на человеческий капитал растут медленнее, сопоставимо с темпами инфляции, а расходы на социальную защиту населения оптимизируются более жестко, несмотря на предвыборный период.

Регионы России поляризуются, а отрыв Москвы от остальных регионов по доходам бюджета нарастает. Для федеральных властей главным геополитическим приоритетом в 2017 году стал Крым, трансферты и бюджетные инвестиции туда быстро росли.

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