Астана, 24 января, 2018, 08:50 — ИА Регнум. Арест с активов Национального фонда Казахстана на сумму $22 млрд был снят по решению окружного суда Амстердама после обращения с соответствующим ходатайством казахстанской стороны, сообщает 24 января пресс-служба министерства юстиции Казахстана.

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Средства указанного фонда хранились на счетах на кастодиальном хранении в Bank of New York Mellon и были арестованы ранее по иску молдавского бизнесмена Анатолия Стати.

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«Суд согласился с позицией Национального банка и Министерства юстиции Республики Казахстан, участвовавшей в процессе в качестве третьей стороны, и постановил, что активы Национального фонда неприкосновенны», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что судебные органы Нидерландов и ранее отказывали Стати в аресте активов фонда, а в последний раз предприниматель скрыл данный факты, чем ввел в заблуждение суд.

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По решению суда предпринимателю придется возместить судебные издержки Казахстану. В настоящий момент продолжается работа по обжалованию аналогичного ареста, наложенного бельгийскими судебными органами.