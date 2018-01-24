Вашингтон, 24 января, 2018, 08:40 — ИА Регнум. На лоббирование своих интересов в Вашингтоне компания Google в прошлом году впервые в истории потратила более $18 млрд. Эта сумма превысила траты всех остальных компаний и побила прошлогодний рекорд самого Google, сообщает 23 января газета The Washington Post.

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IT-гигант направил деньги на продвижение своих интересов в Конгрессе США, в Белом доме и в других государственных учреждениях. Компания платила деньги за помощь в миграционном законодательстве, в налоговой реформе и в антимонопольной сфере.

Сообщается также, что компания Google потратилась на рынок онлайн-рекламы. Также следует отметить, что другие высокотехнологичные компании тоже участвовали в поддержке лоббизма в США.

«Facebook увеличил расходы на 32% в 2017 году по сравнению с предыдущим годом, в то время как Apple увеличила свои расходы на 51%. В совокупности четыре компании потратили около $50 млрд на лоббирование своих интересов», — говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп в конце января 2017 года подписал указ, запрещающий лоббистскую деятельность чиновникам американской администрации после их отставки. Отметим, указ предполагает запрет сроком на пять лет с момента отставки на лоббирование интересов компаний.

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Комментируя это решение, Трамп подчеркнул, что желающие работать на него должны сосредоточиться на деятельности во благо американского народа, а не думать о будущих доходах.