Трамп запретил лоббистскую деятельность чиновникам администрации США

Вашингтон, , 05:58 — REGNUM Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий лоббистскую деятельность чиновникам американской администрации после их отставки, передаёт Associated Press.

По информации агентства указ предполагает пожизненный запрет для чиновников на работу в интересах иностранных государств и политических организаций, а также запрет сроком на пять лет с момента отставки на лоббирование интересов компаний.

Комментируя данное решение, Дональд Трамп заявил, что желающие работать на него должны сосредоточиться на деятельности во благо американского народа, а не думать о своих будущих доходах.

Вводимые ограничения представители новой администрации США называют «историческими». Вместе с тем отмечается, что пока неясно, каким образом указ будет претворяться в жизнь.

Напомним, о намерении запретить чиновникам лоббизм в целях получения финансовой выгоды Дональд Трамп заявлял ещё в ходе президентской кампании. После победы на выборах он потребовал прекратить любую подобную деятельность от кандидатов на ключевые посты в своей будущей администрации.