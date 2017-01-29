Воскресенье, 29 Января 2017 года
11:35:28 МСК

Трамп запретил лоббистскую деятельность чиновникам администрации США

Политика
Указ главы Белого дома предусматривает пожизненный запрет на лоббирование интересов иностранных государств
Либорио Проспери. Лобби Палаты Общин. 1886 Либорио Проспери. Лобби Палаты Общин. 1886

Вашингтон, 29 января 2017, 05:58 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий лоббистскую деятельность чиновникам американской администрации после их отставки, передаёт Associated Press.

По информации агентства указ предполагает пожизненный запрет для чиновников на работу в интересах иностранных государств и политических организаций, а также запрет сроком на пять лет с момента отставки на лоббирование интересов компаний.

Комментируя данное решение, Дональд Трамп заявил, что желающие работать на него должны сосредоточиться на деятельности во благо американского народа, а не думать о своих будущих доходах.

Вводимые ограничения представители новой администрации США называют «историческими». Вместе с тем отмечается, что пока неясно, каким образом указ будет претворяться в жизнь.

Напомним, о намерении запретить чиновникам лоббизм в целях получения финансовой выгоды Дональд Трамп заявлял ещё в ходе президентской кампании. После победы на выборах он потребовал прекратить любую подобную деятельность от кандидатов на ключевые посты в своей будущей администрации.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность президента США Дональда Трампа
Главное сегодня
NB!
29.01.17
Белый дом назвал беседу Трампа и Путина важным шагом к улучшению отношений
ВашингтонСША Российско-американские отношения Политика
NB!
29.01.17
Песков: Отмена санкций не обсуждалась в ходе беседы Путина и Трампа
МоскваРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Экономика
NB!
29.01.17
«При Трампе человечество ближе к ядерной войне, чем когда либо»
ЛондонВеликобритания Выборы в США Политика
NB!
29.01.17
Путин и Трамп отметили взаимные симпатии народов России и США
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
28.01.17
Невиданное: вице-премьерный спектакль в Чувашии и корсовет Мантурова
ЧебоксарыРоссия Пищевая промышленность Политика
NB!
28.01.17
«Бавария» одержала важнейшую победу над «Вердером» и сохранила лидерство
БерлинГермания Футбол Спорт
NB!
28.01.17
Яков РудьПоследний «фас!» для Порошенко: спровоцировать Россию, связать руки Трампу
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
28.01.17
Юрий БаранчикБеларусь: Поддержка агрессивного национализма становится все заметней
МинскБелоруссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
28.01.17
Александр ГаврилюкПразднование Нового года в Китае: мифы и факты
ПекинКитай Новый год Культура
NB!
28.01.17
Станислав ТарасовЭрдоган записался на прием к Трампу
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
28.01.17
Калининградский губернатор вновь географически присягает Германии
БерлинГермания «Кёнигсбергизация» Калининградской области Политика
NB!
28.01.17
Олег АйрапетовКрымская война. Союзники и русские. Неудачи и разочарование
СевастопольРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
28.01.17
Станислав СтремидловскийПапа Франциск «родил» президента Трампа. Кого в Церкви «родит» Трамп?
ВашингтонСША Главное о Ватикане Политика
NB!
28.01.17
СМИ: У экспертов осталась одна версия гибели Ту-154 – ошибка экипажа
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
28.01.17
Николай ИвановПодземный дворец коммунизма: погружение №2
МоскваРоссия Московский метрополитен: классические образцы Общество
NB!
28.01.17
Норвегия обвинила Россию в попытках повлиять на Нобелевский комитет
ОслоНорвегия Информационная война против России Политика
NB!
28.01.17
СМИ: За Хиллари Клинтон незаконно проголосовало более 800 тысяч человек
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
28.01.17
Владимир СтанулевичАмериканские планы Ломоносова
МоскваРоссия Историческая реконструкция Общество
NB!
28.01.17
Елена ХаненковаДональд Трамп: Make Israel great again!
ВашингтонСША Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
28.01.17
Наталья ГоряйноваГде закон, защищающий защитников Родины?
ЛипецкРоссия Преступления против памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
28.01.17
Валерий ШаховЧто обнажил Лукашенко? Чего он боится? Зачем ему война против России?
МинскБелоруссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
27.01.17
Дональд Трамп: Брексит станет замечательным событием для Великобритании
ВашингтонСША Выход Великобритании из Евросоюза Политика
ещё главное