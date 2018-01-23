Москва, 23 января, 2018, 15:55 — ИА Регнум. Сырьевой рынок держится 23 января в положительной зоне и относительно хорошем настроении, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Сегодня, баррель нефти марки Brent стоит $69,29 (+0,4%). За «бочку» едкой нефти WTI на площадке предлагают $63,8 (+0,3%).

«Новости о намерениях Саудовской Аравии и России сохранить действие соглашения по снижению добычи нефти и ее заморозке уже в целом учтены в котировках, но рынок продолжает анализировать перспективы», — отметила Бодрова.

Если все пройдет действительно так, как рассчитывают ключевые игроки соглашения, еще год-полтора рынок добычи будет оставаться в плену искусственных рамок, и чем дальше, тем выход из них будет болезненнее и опаснее.

«23 января вечером инвесторы будут ждать публикации обновленных данных по запасам нефти и нефтепродуктов от API, 24 января — от минэнерго США», — напомнила Бодрова.

На текущий момент нет оснований ожидать, что тенденция последних восьми недель будет сломлена: запасы нефти снизились к 19 января на 2,5−3 млн баррелей, запасы бензина и дистиллятов выросли на 1,5−2 млн баррелей.

«Такие цифры «быков» вполне устроят, и цены на черное золото сохранятся вблизи пиков», — считает эксперт.

Читайте также: Нефть нуждается в более значимых сигналах