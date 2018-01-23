Москва, 23 января, 2018, 11:16 — ИА Регнум. Обстановка в зонах деэскалации в Сирии в целом стабильная. За сутки 22 января Россия и Турция зафиксировали шесть нарушений режима прекращения огня, говорится в опубликованном 23 января информационном бюллетене Минобороны РФ.

Alexas_Fotos Сирия в огне

Так, российские представители совместной комиссии, рассматривающей случаи нарушения перемирия, зафиксировали один случай стрельбы в провинции Алеппо и два случая — в провинции Латакия. Турецкая сторона сообщила о двух инцидентах в провинции Дамаск и одном — в провинции Деръа.

Речь идет о беспорядочной стрельбе из минометов и стрелкового оружия. Огонь в большинстве случаев велся из районов, подконтрольных боевикам террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Специалисты Центра по примирению враждующих сторон в течение суток доставили мирному населению 2,1 т продуктов питания. Медицинскую помощь получили 143 человека.

Соглашений о присоединении каких-либо населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий подписано не было. В настоящее время к процессу примирения присоединились 2336 населенных пунктов.

Число вооруженных формирований, согласившихся с условиями прекращения огня, также осталось прежним. Речь идет о 234 формированиях, отметили в Минобороны.

Напомним, группы контроля продолжают мониторинг соблюдения режима прекращения огня в зонах деэскалации на территории Сирии. Такие зоны созданы в соответствии с меморандумом, подписанным 4 мая 2017 года Россией, Турцией и Ираном.

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