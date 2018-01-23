Буэнос-Айрес, 23 января, 2018, 05:00 — ИА Регнум. Просьбу о дальнейшей помощи со стороны Москвы в поиске пропавшей подводной лодки San Juan следует включить в повестку встречи аргентинского президента Маурисио Макри с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил аргентинский депутат Гильермо Кармона, сообщается на сайте парламента Аргентины.

Подводная лодка

Соответствующее послание Макри направил президенту. Он подчеркнул, что аргентинские депутаты обеспокоены «очевидным сокращением» количества кораблей, задействованных в поисковой операции.

Напомним, переговоры Путина и Макри состоятся 23 января. Аргентинский президент уже находится в Москве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аргентинская подводная лодка San Juan пропала 15 ноября 2017 года при переходе с базы в городе Ушуайя (архипелаг Огненная Земля, Аргентина) в Мар-дель-Плата (провинция Буэнос-Айрес, Аргентина). На борту находились 44 человека.

Началась поисковая операция, в которой помогают разные страны, в том числе и Россия: После того как стало известно о ЧП, Путин предложил Макри содействие ВМФ России в поисках.

Аварийно-спасательный отряд ВМФ РФ вылетел из Санкт-Петербурга в Аргентину. Были задействованы телеуправляемый глубоководный аппарат «Пантера плюс» и океанографический исследовательский корабль «Янтарь».

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Моряки так и не были найдены. 1 января мать одного из пропавших сообщила, что родственники моряков намерены обратиться к Путину с просьбой не прекращать поисков подводной лодки.

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