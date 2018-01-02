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Семьи пропавших аргентинских подводников готовят обращение к Путину

Происшествия

Родственники экипажа пропавшей подлодки «Сан-Хуан» хотят попросить не прекращать участия российских моряков в поисках субмарины

Семьи пропавших аргентинских подводников готовят обращение к Путину
Juan Kulichevsky
Подводная лодка «Сан-Хуан». Май 2017

Буэнос-Айрес, 2 января 2018, 10:20 — REGNUM  Родственники аргентинских моряков, пропавших вместе с подводной лодкой «Сан-Хуан», намерены обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой не прекращать поисков исчезнувшей субмарины, сообщает 2 января газета Clarin.

Издание, ссылаясь на слова матери одного из подводников, сообщает, что они планируют поблагодарить президента России за помощь, оказанную в поисковой операции и собираются попросить не прекращать российского участия в дальнейших поисках пропавшей аргентинской субмарины.

Напомним, в ноябре 2017 года Владимр Путин предложил президенту Аргентины Маурисио Макри содействие российского военно-морского флота в поисках пропавшей подлодки «Сан-Хуан». Аварийно-спасательный отряд ВМФ РФ вылетел из Петербурга в Аргентину для участия в поиске подлодки. Также были задействованы телеуправляемый глубоководный аппарат «Пантера плюс» и океанографическое исследовательское судно ВМФ России «Янтарь», оснащенное высокотехнологичным поисковым оборудованием.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября 2017 года дизельэлектрическая подводная лодка ВМС Аргентины «Сан-Хуан» перестала выходить на связь во время перехода из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата.

Через 15 суток безрезультатных поисков субмарины командование ВМС Аргентины сообщило о прекращении операции по спасению экипажа подлодки «Сан-Хуан» и о продолжении поиска пропавшей субмарины.

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Исчезновение аргентинской субмарины «Сан-Хуан»

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