Москва, 22 января, 2018, 21:03 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал ожидаемым отказ Киева от предложения Москвы вернуть Украине её военную технику, оставшуюся в Крыму.

Крым. Март 2014 года

«Собственно, другой реакции мы и не ждали. Нынешний киевский режим способен ответить на жест доброй воли со стороны Москвы только политическим хамством, встав при этом в позу и перевернув всё с ног на голову», — написал сенатор на своей странице в Facebook.

При этом Клинцевич прокомментировал заявление главы МИД Павла Климкина о том, что у Киева нет никакого диалога с Москвой по Крыму:

«На самом деле всё, что называется, с точностью наоборот. У России нет и не может быть никакого диалога с Украиной по статусу Крыма. Он определён его народом на референдуме 16 марта 2014 года и обсуждению не подлежит».

По мнению сенатора, отклонив предложение России, украинская власть «в очередной раз продемонстрировала свое явное нежелание искать даже малейшие точки для сотрудничества».

Как передавало ИА REGNUM, министр иностранных дел Украины на пресс-конференции 22 января дал понять, что Киев не станет забирать свою военную технику из Крыма, так как видит в этом предложении «российский трюк».

При этом Павел Климкин заявил, что украинская сторона заберёт своё вооружение из Крыма только «после заключения мира».

Читайте подробнее: Киев не согласен на «российский трюк» с возвратом военной техники из Крыма