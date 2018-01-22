Донецк, 22 января, 2018, 20:44 — ИА Регнум. Пять человек получили ранения в результате обстрела Вооружёнными силами Украины города Докучаевска в Донецкой Народной Республике, сообщили 22 января в оперативном командовании ДНР.

U.S. Army Europe ВСУ

«В 17:25 ВСУ открыли огонь из БМП и миномётов калибра 120 мм по Докучаевску. В результате обстрела получили ранения пятеро мирных жителей», — приводит слова представителя командования «Донецкое агентство новостей».

Сообщается, что дальнейшая информация о последствиях обстрела на данный момент уточняется.

Как передавало ИА REGNUM, накануне днём в серой зоне в районе контрольно-пропускного пункта «Еленовка» вблизи Докучаевска украинскими силовиками был обстрелян пассажирский автобус, в результате чего погиб один мирный житель и ещё один получил ранения.

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Кроме этого, под обстрел с украинской стороны 21 января попала насосная станция Южно-донбасского водовода в населённом пункте Васильевка.

Всего за последние сутки Вооружённые силы Украины шесть раз обстреляли Донецкую Народную Республику и два раза — Луганскую Народную Республику.