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ВСУ обстреляли автобус с мирными жителями в Донбассе, есть жертвы

Происшествия

Обстрел был произведен из стрелкового оружия

ВСУ обстреляли автобус с мирными жителями в Донбассе, есть жертвы
Иллюстрация: Mil.gov.ua
Солдат ВСУ

Донецк, 21 января 2018, 15:52 — REGNUM  Вооружённые силы Украины обстреляли пассажирский рейсовый автобус в нейтральной зоне в Донбассе. Об этом сегодня, 21 января, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на представителя оперативного командования Донецкой народной республики (ДНР).

Сообщается, что сегодня около 13:20 подразделения ВСУ произвели обстрел из стрелкового оружия рейсового пассажирского автобуса в так называемой серой зоне в районе контрольно-пропускного пункта «Еленовка».

В результате обстрела погиб один мирный житель. Ещё один получил ранения.

Точное число пострадавших уточняется.

Ранее сегодня командование войск ДНР сообщило об 11 случаях нарушения режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.

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Война в Донбассе

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