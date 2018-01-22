Москва, 22 января, 2018, 15:38 — ИА Регнум. Российский рубль восстанавливает свои позиции. Глобальное ралли на рынках 2017 года создало восходящий тренд на начало 2018 года, но планка в 56,50 рубля остается сейчас основной, движения на рынке способствуют росту отечественной валюты, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента аналитики компании «АНАЛИТИКА Онлайн» Глеб Задоя.

lalabell68 Нефтяная вышка

Рынок нефти ползет на вышку: стоимость нефти марки Brent скорректировалась в цене до $68,60 за баррель. Рынок снова стремится к отметке в $70, а его движения будут держаться коридора $68,50−69,50 за баррель. Нефть остается драйвером в ближайшей перспективе.

«Российская экономика выигрывает от роста цен на нефть не только в долларовом выражении, но и получает позитивный импульс от роста нефтяных цен в рублевом эквиваленте, однако с некоторой временной задержкой», — отметил эксперт.

Котировки февральских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $69,90 — 70,40 за баррель. Публикации отчетности по запасам в США ориентировочно снова будут ниже, но добыча углеводородов у них превысила 10 миллионов баррелей и пополнение запасов становится все менее влияющим на спрос и предложение.

«Итоги встречи ОПЕК+ стали более значимыми для глобального рынка, чем добыча и потребление в США на ближайшие дни, но этот момент будет недолгим, а на ближайшую перспективу цены будет продолжать понемногу расти, на 0,3−0,5%», — полагает Задоя.

Поводов для снижения на внутреннем рынке сейчас нет. Россия теперь и сама получила морозы, а на термометре появились двузначные цифры.

«Внутренние цены, как обычно, не снижаются, поэтому доходы нефтяников останутся на растущем тренде. 22 января общий итог будет позитивным, поскольку даже удержание позиций на отметке до $70 за баррель — это приличная поддержка рублю и бюджету», — считает эксперт.

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