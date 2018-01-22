Нефть ползёт на вышку
Москва, 22 января, 2018, 15:38 — ИА Регнум. Российский рубль восстанавливает свои позиции. Глобальное ралли на рынках 2017 года создало восходящий тренд на начало 2018 года, но планка в 56,50 рубля остается сейчас основной, движения на рынке способствуют росту отечественной валюты, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента аналитики компании «АНАЛИТИКА Онлайн» Глеб Задоя.
Рынок нефти ползет на вышку: стоимость нефти марки Brent скорректировалась в цене до $68,60 за баррель. Рынок снова стремится к отметке в $70, а его движения будут держаться коридора $68,50−69,50 за баррель. Нефть остается драйвером в ближайшей перспективе.
«Российская экономика выигрывает от роста цен на нефть не только в долларовом выражении, но и получает позитивный импульс от роста нефтяных цен в рублевом эквиваленте, однако с некоторой временной задержкой», — отметил эксперт.
Котировки февральских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $69,90 — 70,40 за баррель. Публикации отчетности по запасам в США ориентировочно снова будут ниже, но добыча углеводородов у них превысила 10 миллионов баррелей и пополнение запасов становится все менее влияющим на спрос и предложение.
«Итоги встречи ОПЕК+ стали более значимыми для глобального рынка, чем добыча и потребление в США на ближайшие дни, но этот момент будет недолгим, а на ближайшую перспективу цены будет продолжать понемногу расти, на 0,3−0,5%», — полагает Задоя.
Поводов для снижения на внутреннем рынке сейчас нет. Россия теперь и сама получила морозы, а на термометре появились двузначные цифры.
«Внутренние цены, как обычно, не снижаются, поэтому доходы нефтяников останутся на растущем тренде. 22 января общий итог будет позитивным, поскольку даже удержание позиций на отметке до $70 за баррель — это приличная поддержка рублю и бюджету», — считает эксперт.
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