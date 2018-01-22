Вашингтон, 22 января, 2018, 11:42 — ИА Регнум. США, поддерживая альянсы, должны прежде всего ожидать от своего союзника постоянности и надежности в его поведении. В идеале, поскольку США считают себя поборником демократии и свободы, их союзник должен воплощать эти же ценности, однако на практике Вашингтон никогда не особо придерживался этих принципов, поддерживая отношения с разными недемократическими, даже диктаторскими режимами, когда это было в экономических или военных интересах страны. Президент США Дональд Трамп, подписавший многомиллиардный договор с Саудовской Аравией, очевидным образом от этого курса не отказался.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

На этом фоне неудивительно то, что Белый дом продолжает поддерживать отношения с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который осуществляет систематический демонтаж светских и демократических институтов страны. Если раньше внутриполитические события в Турции не беспокоили особо политиков в Вашингтоне, поскольку они не затрагивали его внешнеполитических интересов, то теперь из-за поведения Анкары на международной арене теряется всякий смысл dвпродолжении сохранения Турции в качестве союзника США, пишет Тед Гален Карпентер в статье для американского издания The National Interest.

Противоречия Вашингтона и Анкары прежде всего наблюдаются в сфере поддержки Белым домом курдских вооруженных формирований в Сирии, где они уже привели к неприятным осложнениям. В США курдов считают полезными союзниками в борьбе против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других экстремистов.

И хотя группировка и понесла значительные территориальные потери в Сирии за прошедший год, Вашингтон по-прежнему считает, что группировка представляет большую проблему в этой стране и на всем Ближнем Востоке настолько, что глава Пентагона Джеймс Мэттис настаивает на том, что войска США останутся в Сирии и Ираке, невзирая на желания правительств обеих стран. Если позволить Турции подорвать курдов, велика вероятность того, что террористы вновь обретут силу, считает автор.

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Анкара тем не менее считает почти не скрываемые курдами амбиции к созданию независимого государства в этих странах смертельной угрозой себе. Турецкие силы уже неоднократно наносили удары по удерживаемым курдами территориям как в Ираке, так и в Сирии. Недавно Анкара стала оказывать еще большее давление на Вашингтон с тем, чтобы поставки оружия курдам прекратились, и с некоторой неохотой администрация Трампа объявила, что пойдет навстречу Турции.

По всей видимости, отмечает автор, Анкаре уступок со стороны Вашингтона оказалось недостаточно, поэтому Эрдоган в середине января заявил о своем намерении начать крупномасштабную наступательную операцию на курдские регионы Сирии в течение недели или около того. Он напрямую заявил, что Турция не может больше мириться с политикой Вашингтона. Похоже, что Эрдоган и его окружение в большей степени заинтересованы в том, чтобы вести войну с курдами, нежели с исламскими экстремистами.

Разногласия по вопросу политики в Сирии являются не единственными признаками отчуждения одного союзника по НАТО от другого. Эрдоган приложил целенаправленные усилия для достижения сближения с Россией, результатом примирения с которой стала сделка на покупку российских систем С-400 стоимостью $2,5 млрд. США и другие страны-члены НАТО решительным образом выступают против такого развития событий и не только потому, что эти виды вооружения не могут быть интегрированы в общую ПВО НАТО, но и потому, что это соглашение символизирует высокую степень российско-турецкого сотрудничества в военной области.

Есть свидетельства и большего двухстороннего взаимодействия по обоим вопросам. Оба правительства (вместе с главным противником США — Ираном) подписали соглашение о разработке газовых и нефтяных месторождений в августе 2017 года. Такой шаг был сделан вслед за подписанием договора о прокладке газопровода по дну Черного моря в обход Украины. Подобный курс едва ли соответствует стратегии Вашингтона, которая заключается во введении односторонних и многосторонних санкций против России за «аннексию» Крыма и поддержку «сепаратистов» на востоке Украины. В действительности Анкара во все большей мере выступает против стратегии санкций США и ЕС, проводимой в отношении Москвы.

Необязательно, что Турция ошибается, встав на эти позиции по таким вопросам. В частности, можно с уверенностью утверждать, что политика Запада в отношении России оказалась как неэффективной, так и провокационной, тогда как выбранный Анкарой примирительный курс намного лучше. Тем не менее какими бы серьезными качествами ни обладала политика Анкары, она очевидным образом идет вразрез с тем, что США ожидают от своего верного союзника. Страна ведет во все большей степени себя так, как независимая держава, если и не очевидный противник США. Нужно иметь крайне большую терпимость — или сильно заблуждаться, — чтобы закрывать на неприятное значение этого факта глаза.

Из-за неуправляемого внешнеполитического поведения вкупе со всё большими внутренними репрессиями в Турции становится невозможным оправдывать сохранение отношений США в области безопасности с Анкарой как на двусторонней основе, так и в рамках НАТО. Таким образом, в качестве первого шага к новому, более реалистическому курсу Вашингтон должен настоять на том, чтобы НАТО, если и не исключило Турцию из своих рядов, то хотя бы приостановило ее членство в организации. Пока Эрдоган у власти, Турция не может больше считаться легитимным членом демократического альянса или его надежным партнером.