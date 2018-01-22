Москва, 22 января, 2018, 11:06 — ИА Регнум. Большинство жителей России (80%), имеющих работу, удовлетворены условиями своего труда. Таковы данные опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).

Blog.dokument24.ru Трудовая Книжка

Чаще всего получают удовольствие от работы в городах с населением 50−100 тыс. человек (87%). Меньше всего довольных условиями труда жители Москвы, Санкт-Петербурга и городов-миллионников (72%).

Основные причины неудовлетворенностью работы — низкая зарплата и отсутствие ее повышения (45%). Каждому десятому не нравится график работы или отсутствие комфортных бытовых условий (по 10%).

8% опрошенных жалуются на отсутствие доплат за переработку или вредность, а также на неудовлетворительные условия труда.

Кроме того, есть и другие причины недовольства условиями труда — задержки зарплаты (7%), нарушения со стороны администрации (6%), отсутствие социального пакета и сокращение штата (по 4%).

При этом 77% граждан РФ отметили, что в организациях и на предприятих, где они работают, соблюдаются нормы охраны труда.

Чаще об это говорят работники в крупных городах (500−950 тыс. чел. — 85%), и реже — жители Москвыи Санкт-Петербурга (67%). Так, в двух столицах считают, что о нормы охраны труда не соблюдаются (22%).

Опрос проведен в ноябре 2017 года. Опрошены 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. Возраст: 18 лет и старше.

Читайте также: 77% жителей России любят свою работу

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, большинство жителей России (70%) хотят, чтобы у них был дополнительный заработок. Главные критерии подработки — размер заработка (52%) и гибкий график (51%).

Читайте также: 70% жителей России хотели бы подработать