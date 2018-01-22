Новосибирск, 22 января, 2018, 07:49 — ИА Регнум. Сами рассуждения о необходимости придания особой роли крупным мегаполисам в рамках российской системы местного самоуправления не являются принципиально новыми. Такое мнение ИА REGNUM высказал Новосибирский политолог Сергей Бирюков, комментируя намерение властей Новосибирска инициировать изменения в федеральном законодательстве с целью появления возможности давать особый статус крупным городам

Novo-sibirsk.ru Мэрия города Новосибирска

Напомним, мэр Новосибирска Анатолий Локоть на расширенном аппаратном совещании в горадминистрации 19 января предложил всерьёз обсудить вопрос об особом статусе крупных мегаполисов в системе самоуправления. По мнению новосибирского градоначальника, такая необходимость назрела именно сейчас. Локоть отметил, что областные центры часто являются бюджетными донорами для всего региона, а сами не могут выполнить ни одну серьёзную программу развития города.

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«И если Москва и Санкт-Петербург являются субъектами Федерации с возможностью самостоятельно распоряжаться значительной частью своих бюджетных доходов, то остальные региональные мегаполисы в ситуации уменьшения «точек» экономического роста в рамках общероссийского экономического пространства являются не столько «локомотивами» развития, сколько донорами дефицитных бюджетов других депрессивных городов, поселений и территорий. Однако, в ситуации уменьшения «экономически активного пространства» концентрация в мегаполисах собственных налоговых доходов может оставить значительную часть региональных поселений, районов, средних и малых городов в ситуации «социального бедствия». Как представляется, целесообразнее вести речь не о новых способах перераспределения доходов, а о качественно новой региональной экономической политике, создающей новые «очаги роста» в территориях», — считает Сергей Бирюков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что «Новосибирская область могла бы стать пилотным регионом, где отношения между властью субъекта и его столицей были бы выстроены на новых принципах управления» — с целью появления возможности присвоить крупным российским городам особый статус в системе местного самоуправления. Он поручил подготовить пакет предложений для обсуждения возможных изменений в федеральное законодательство, которые будут направлены на обсуждение в Годсуму РФ через депутатов региона.