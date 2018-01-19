Мэр Новосибирска предложил дать особый статус крупным городам

Новосибирск, , 08:40 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил о намерении властей города инициировать изменения в федеральном законодательстве с целью появления возможности присвоить крупным российским городам особый статус в системе местного самоуправления.

Об этом Локоть заявил на расширенном аппаратном совещании в горадминистрации 19 января. По его словам, необходимость всерьез обсудить вопрос об особом статусе крупных мегаполисов в системе самоуправления назрела именно сейчас.

Речь идет об областных центрах-миллионниках, таких как Новосибирск. И эта проблема является стратегической.

«Новосибирская область могла бы стать пилотным регионом, где отношения между властью субъекта и его столицей были бы выстроены на новых принципах управления», — сказал глава города.

По факту, отметил Локоть, в настоящее время областные центры часто являются бюджетными донорами для всего региона, а сами не могут выполнить ни одну серьезную программу развития города.

«Крупным городам нужен особый статус в системе местного самоуправления. Возможно выделение их в отдельную группу муниципальных образований с расширенным кругом полномочий, дополнительными источниками доходов и иным взглядом на межбюджетные отношения», — считает чиновник.

По итогам совещания Локоть поручил подготовить пакет предложений для обсуждения возможных изменений в федеральное законодательство. Они будут направлены на обсуждение в Годсуму РФ через депутатов региона.