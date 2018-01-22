Лондон, 22 января, 2018, 07:45 — ИА Регнум. Начальник Генштаба ВС Великобритании Ник Картер заявит о превосходстве российской армии над британской в оснащенности. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на текст выступления, которое состоится 22 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Причину превосходства российских войск Картер видит в недофинансировании британской армии, в частности, в снижении трат на военные разработки. Тогда как Москва добилась значительных успехов в области компьютерных технологий, артиллерии и радиоэлектронной борьбы.

Ранее председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд заявил, что Россия представляет собой самую серьезную угрозу на европейском континенте. Причиной этого стала модернизация армии РФ.

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По его мнению, нет ни одной составляющей Вооруженных сил России, которая не была бы модернизирована за последние десять лет. И теперь, когда в США думают о России, то, прежде всего, думают о действиях российских властей по модернизации армии.

При этом Россия использует свои возможности, добавил Данфорд, приведя в пример Грузию и Украину. Так, по мнению Пентагона, в Донбассе Россия использует свои вооруженные силы без опознавательных знаков. Москва эти обвинения категорически отвергает.