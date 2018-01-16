Россия в своей армии модернизировала все — американский генерал

Брюссель, , 08:01 — REGNUM Россия представляет собой самую серьезную угрозу на европейском континенте: нет ни одной составляющей Вооруженных сил России, которая не была бы модернизирована за последние десять лет, заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд.

Это заявление он сделал в беседе с журналистами в Брюсселе, говорится в сообщении на официальном сайте Пентагона. По его словам, когда в США думают о России, то, прежде всего, думают о действиях российских властей по модернизации армии.

«Я бы сказал, что никто из нас не чувствует себя комфортно в том положении, в каком мы сейчас находимся. Если вы в этом деле беззаботны, то вы отстали от времени», — пояснил Данфорд.

И достаточно только посмотреть на Россию последнего времени и на ее военные вложения, чтобы понять, что страна несет угрозу как на европейском континенте, так и за его пределами. Кроме того, Москва как модернизировала свои ядерные силы, так и уделила внимание развитию новых видов войск — киберсил и средств радиоэлектронной борьбы.

При этом Россия использует свои возможности, добавил Данфорд, приведя в пример Грузию и Украину. На территории Донбасса, по мнению Пентагона, Россия использует свои вооруженные силы без опознавательных знаков. Москва эти обвинения категорически отвергает.

США и НАТО не должны игнорировать эту угрозу и должны помогать Украине «защищать свой суверенитет», несмотря на то, что он нарушается не стандартными военными методами, а при помощи кибератак, экономического давления, информационных операций и политического влияния, считает генерал.

Генерал Джозеф Данфорд в Брюсселе примет участие в заседании военного комитета в штаб-квартире НАТО, которое состоится 17 января.