Екатеринбург, 21 января, 2018, 21:57 — ИА Регнум. В Екатеринбурге «Гражданский комитет в защиту исторического достоинства» выступил с заявлением в связи с развёрнутой в городе десоветизацией. Подписанный участниками собрания документ размещён на сайте организации.

Андрей Алексеев Гражданский комитет в защиту исторического достоинства

В ходе дискуссии представители гражданского комитета обсудили последние заявления мэрии Екатеринбурга о переименовании улицы Володарского в Богоявленскую, так как это её историческое название.

«Есть несколько аспектов. Переименование может идти в контексте «исторической справедливости» — но тогда мы переименовываем все улицы и возвращаем Грязнуху, Водочную, убираем улицу Ельцина. Переименование может идти из-за невозможности сохранения названия в связи с преступными действиями лица, именем которого названа улица. Но должны быть именно доказанные факты. И главное, поскольку любое название улицы — это социокультурная ценность города, переименование должно происходить при широком обсуждении городского сообщества. Об этом говорится в законе о местном самоуправлении, в градостроительном кодексе. Общественное обсуждение — это официальное, необходимое действие», — заявил заведующего кафедрой градостроительства УралГАХУ Сергей Санок.

Андрей Алексеев Сергей Иосифович Санок

Также был затронут вопрос исторической фигуры Володарского, в честь которого была названа улица в Екатеринбурге.

«Очень часто разные представители власти и церкви совершенно безосновательно называют большевиков и представителей советской власти «террористами», «убийцами» и так далее. И если говорить конкретно о Володарском, то выясняется ровно обратное. Он не имеет отношения к каким либо репрессиям, даже к борьбе с оружием в руках. Он если и «сражался», то только при помощи газетных полос. Он отвечал за печать, занимался агитацией и пропагандой. И он был убит заговорщиками. То есть он точно не «террорист», он жертва индивидуального террора, который до революции и после использовали эсеры», — сообщил участник комитета, публицист, руководитель «Политклуба» Свердловского отделения движения «Суть времени» Алексей Банников.

По мнению профессора, доктора философских наук, академик РАЕН, РАСН Вадима Егорова, инициативы по переименованию улиц имеют подспудную цель — отвлечение внимания от реальных проблем в регионе и городе. При этом он убеждён, что действия десоветизаторов подрывают гражданский мир и согласие.

Андрей Алексеев Вадим Владимирович Егоров

«Напрашивается аналогия. Может быть, она не совсем корректная, но интересная. Как иногда террористы под определенные даты взрывают объекты, где гибнут люди, так и иногда некоторые наши «ошпаренные» деятели, общественные и государственные. Им просто не сидится накануне 22 апреля или 7 ноября, или 21 января. То есть они выступают как такие своего рода «психологические террористы». Они ведь взрывают тот самый гражданский мир, о котором они якобы так хлопочут», — считает Вадим Егоров.

Также в ходе обсуждения члены комитета поддержали обращение 13 общественных и ветеранских организаций Свердловской области и Екатеринбурга, которые ранее направили обращение против десоветизации к властям с требованием ввести мораторий на переименования названий области, городов, населённых пунктов и улиц.

По итогам заседания гражданского комитета был принят документ, в котором участники мероприятия зафиксировали основные тезисы.

«Прежде всего, мы считаем любые переименования улиц, населенных пунктов, регионов без широкого публичного обсуждения нарушением закона — Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Также мы расцениваем как прямое разжигание ненависти и вражды, клевету и издевательство над исторической правдой высказывания высоких представителей церкви, приравнивающих Ленина к Гитлеру, называющих большевиков «убийцами», «террористами», «преступниками», призывающих сносить советские памятники и переименовывать советские улицы», — указано в заявлении.

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Также в итоговой резолюции участники собрания потребовали: прекращения всех действий по переименованию улицы Володарского до проведения необходимого по закону широкого общественного обсуждения с горожанами — публичных слушаний, опросов общественного мнения; безусловного осуждения заявлений чиновников и представителей общественных институтов о сносе советских памятников и переименовании советских улиц, названных якобы «именами убийц и террористов», как безответственных, беззаконных и провокативных; восстановить Краснознаменную группу с орденом Ленина, о необходимости возвращения которой Екатеринбургу неоднократно заявлялось, в частности, губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2018 года мэрия Екатеринбурга заявила о планах переименования улицы Володарского в Богоявленскую. Данная инициатива не вызвала восторга у части горожан, представителей партий и политических движений, общественных и ветеранских организаций. Так против переименования выступили представители свердловского обкома КПРФ, а также руководители общественных и ветеранских организаций.

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Напомним, что ранее в 2016 году часть улицы Толмачёва была переименована в Царскую. Изначально мэрия планировала переименовать всю улицу, но из-за активных общественных протестов было принято решение провести опрос, в результате которого выяснилось: большинство граждан, проживающих на улице Толмачёва, не хотят переименования. В итоге была переименована та часть улицы, на которой нет жилых домов.

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Также в 2013 году власти Екатеринбурга в ночь с 25 на 26 января снесли Краснознамённую группу — памятник в виде 16 остроконечных шпилей, на котором располагался Орден Ленина. Высшую государственную награду город получил в 1973 году за вклад в индустриализацию и Победу в Великой Отечественной войне. Этот акт вызвал возмущение горожан, которые потребовали восстановления памятника, который располагался в центре города на Плотинке.

Представители городских властей заявили, что учтут мнение жителей по вопросу возвращения Краснознамённой группы, также за её восстановление неоднократно высказывался Евгений Куйвашев. Но до реальных дел так и не дошло.

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Весной 2016 года общественники в Екатеринбурге учредили «Гражданский комитет в защиту исторического достоинства», одной из целей которого является возвращение Краснознамённой группы и Ордена Ленина на историческое место.