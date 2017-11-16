Екатеринбургу «вернули» Краснознамённую группу

Екатеринбург, , 21:00 — REGNUM В Екатеринбурге общественники провели памятную акцию на Плотинке, посвящённую награждению города в 1973 году Орденом Ленина. Участники мероприятия поднялись на площадку над затворной камерой с красными флагами в руках и построились в форме Краснознамённой группы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Наша акция приурочена к торжественному событию, которое произошло 44 года назад. В 1973 году Свердловск за вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны, за успехи в индустриализации и вклад в научно-технический прогресс был награждён высшей государственной наградой. В 1974 году на Плотинке была установлена монументальная композиция — Краснознамённая группа, на которой была помещена увеличенная копия награды. Однако впоследствии власти Екатеринбурга сначала под предлогом реставрации убрали Орден Ленина, а потом и вовсе варварски снесли Краснознамённую группу. На мой взгляд очевидно, что с подвигом наших великих земляков, которые внесли огромный вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков чиновники мэрии себя никак не ассоциируют», — заявил участник мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, город был награждён высшей государственной наградой Орденом Ленина в 1973 году. В 1974 году в центре города на Плотинке была установлена Краснознамённая группа, на которой разместили увеличенную копию награды.

В 2013 году в ночь с 25 на 26 января по распоряжению администрации Екатеринбурга монумент был снесён. Это вызвало большой общественный резонанс. Горожане были возмущены волюнтаризмом городских властей, которые приняли подобное решение самовольно. В мэрии при этом сообщили, что Краснознамённая группа отправлена на хранение и если жители города выскажутся за её возвращение, то монумент вернётся на Плотинку.

Активисты общественного движения «Суть Времени» провели опрос общественного мнения, согласно которому 72% жителей города за восстановление Краснознамённой группы. При этом власти Екатеринбурга не проводили, каких либо социологических исследований или опросов по этому вопросу, но и результаты представленные общественниками проигнорировали.

В течение последних четырёх лет активисты общественных организаций борются за восстановление монумента в центре города. При этом чиновники мэрии игнорируют данный вопрос.

Напомним, что в начале 2017 года в ночь с 25 на 26 января, спустя четыре года после сноса монумента в Екатеринбурге на льду городского пруда возле Плотинки появилось 15-метровое изображение Краснознамённой группы. Эта акция вызвала широкий резонанс в местных средствах массовой информации. При этом авторы художественной инсталляции предпочли сохранить анонимность.

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