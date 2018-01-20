Москва, 21 января, 2018, 02:55 — ИА Регнум. Обстановке в Сирии был посвящен телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона, состоявшийся по инициативе американской стороны. Сообщение об этом опубликовано на странице МИД РФ в соцсети Facebook.

Ru.usembassy.gov Лавров и Тиллерсон

Беседа состоялась 20 января, главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы обеспечения стабильности на севере Сирии и продвижения процесса мирного урегулирования под эгидой ООН.

Приблизить мир призван Конгресс сирийского национального диалога, который пройдет в Сочи с широким составом участников.

Кроме того, в беседе Лавров и Тиллерсон затронули другие актуальные темы международной повестки дня, а также вопросы, касающиеся Москвы и Вашингтона. Собеседники договорились оставаться в плотном контакте, пояснили в МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о фактическом начале наземной операции против сирийских курдов в районе города Африн на северо-западе Сирии. В турецком Генштабе подтвердили старт операции под названием «Оливковая ветвь».

Действия Турции стали ответом на политику Вашингтона. США ранее заявили о том, что создадут на подконтрольной международной коалиции сирийской территории 30-тысячную «пограничную армию» из местных курдов. Анкара воспринимает любую курдскую организацию как террористическую, представляющую угрозу для национальной безопасности.

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