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Военные РФ выведены из Африна из-за турецкой операции

Общество

20 января 2018 г. президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ВС Турции фактически начали наземную фазу операции против сирийских курдов в районе Африна

Военные РФ выведены из Африна из-за турецкой операции
Иллюстрация: Kremlin.ru
Военнослужащие России

Африн, Сирия, 20 января 2018, 19:32 — REGNUM  Военнослужащие Российской Федерации выведены из сирийского района Африн из-за начала турецкой военной операции против курдских формирований. Об этом, как передает RT, говорится в сообщении Минобороны России.

«Командованием российской группировки войск в Сирии приняты меры по обеспечению безопасности российских военнослужащих, находившихся в кантоне Африн», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что военные РФ переведены в другой район Сирии, чтобы избежать возможных провокаций в районе боевых действий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 января 2018 г. президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ВС Турции фактически начали наземную фазу операции против сирийских курдов в районе Африна.

По его словам, западные страны должны осознать тот факт, что официальная Анкара является их союзником, с которым нужно «считаться и сотрудничать в регионе».

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А также: Эрдоган: Военная операция турецкой армии в сирийском Африне началась

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Война в Сирии

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