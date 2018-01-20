Тбилиси, 21 января, 2018, 02:28 — ИА Регнум. Грузинская прокуратура ждет от Киева окончательного решения о выдаче бывшего президента республики Михаила Саакашвили, сделав со своей стороны всё возможное. Об этом в эфире грузинской телекомпании «Имеди» заявила прокурор главной прокуратуры и член прокурорского совета страны Натиа Сонгулашвили.

Mstyslav Chernov Михаил Саакашвили

По ее словам, сторона обвинения располагает достаточным объемом доказательств, на основании которых Киев может принять решение о выдаче Саакашвили. Грузинская сторона находится в «режиме ожидания», когда украинские власти закончат необходимые правовые процедуры и примут окончательное решение.

«Прокуратура Грузии отправила все возможные доказательства, чтобы создать правовую основу для принятия этого решения», — подчеркнула Сонгулашвили.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура Киева начала экстрадиционную проверку в отношении бывшего президента Грузии и бывшего главы Одесской области Украины Михаила Саакашвили по запросу Тбилиси.

В Грузии политик заочно приговорен к трем годам лишения свободы за злоупотребление служебным положением. Согласно решению Тбилисского городского суда, Саакашвили признан виновным по делу об убийстве сотрудника Объединенного грузинского банка Сандро Гиргвлиани. Экс-президент досрочно помиловал и освободил лиц, осужденных за убийство Гиргвлиани. Кроме того, грузинская прокуратура рассматривает уголовное дело о растрате государственных средств, в котором также фигурирует Саакашвили.

Грузию Михаил Саакашвили покинул в 2013 году после того, как в должность президента вступил Георгий Маргвелашвили. Он перебрался на Украину, где в настоящее время активно участвует в политической жизни, занимаясь организацией протестов против президента Петра Порошенко.

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