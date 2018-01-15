Саакашвили в Грузии грозит еще одно наказание по уголовному делу

Тбилиси, , 15:03 — REGNUM Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили «светит» еще одно наказание по очередному уголовному делу, рассматриваемому прокуратурой. Как заявил журналистам представитель «Единого национального движения» Заза Бибилашвили, против Михаила Саакашвили и бывшего начальника Специальной службы государственной охраны Темура Джанашия ведется уголовное дело о растрате государственных средств, которое соратники Саакашвили считают еще более позорным и антигосударственным, чем то, за которое экс-президент уже осужден на 3 года лишения свободы.

«Совсем недавно третьего президента Грузии осудили за применение конституционного права на помилование, но обществу неизвестно, что сейчас ведется второе дело, еще более позорное и антигосударственное. По этому делу Михаил Саакашвили и генерал Темур Джанашия обвиняются в растрате государственных средств, а под растратой понимаются такие расходы, как сувенир, подаренный первой леди Армении, или расходы на прием иностранных делегаций», — сообщил Заза Бибилашвили.

От имени своей партии Бибилашвили 15 января обратился в администрацию президента Грузии и потребовал выдать информацию о расходах, произведенных Специальной службой госохраны после 2013 года.

«Те расходы, в которых обвиняют Михаила Саакашвили и Темура Джанашия, конечно, производились и после того, как к власти пришел Бидзина Иванишвили. И их производили люди, назначенные Иванишвили. Но прокуратура почему-то скрывает эти расходы и не говорит, почему тогда они были преступлением и почему сейчас это не преступление», — подчеркнул соратник Михаила Саакашвили.

Представитель ЕНД уверен, что после того, как расходы администрации президента и Спецслужбы госохраны будут обнародованы, общество увидит, что возбужденное против Саакашвили дело — «это полный абсурд и часть политической расправы».

Как сообщалось ранее, Тбилисский городской суд вынес экс-президенту приговор по делу об убийстве сотрудника Объединенного грузинского банка Сандро Гиргвлиани. Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебным положением, что выразилось в досрочном помиловании и освобождении лиц, осужденных за убийство Гиргвлиани.

Читайте ранее в этом сюжете: Прокуратура Грузии надеется, что Украина экстрадирует Саакашвили