Лондон, 21 января, 2018, 02:00 — ИА Регнум. Выступавший в составе британских рок-групп The Kinks и The Zombies гитарист Джим Родфорд скончался на 77-м году жизни. Об этом в соцсети Facebook сообщил его двоюродный брат Род Арджент.

Klaus Hiltscher Джим Родфорд

На странице коллектива The Zombies Арджент, основатель и клавишник группы, написал, что смерть Родфорда наступила утром 20 января. Музыкант получил травмы при падении с лестницы. Точная причина смерти будет установлена.

Арджент признался, что глубоко опечален кончиной Родфорда, с которым он дружил всю свою жизнь. По его словам, Родфорду коллектив обязан «абсолютно неослабевающей приверженностью музыке, лояльности и невероятной энергией».

«Наша благодарность безгранична», — подчеркнул Арджент.

Коллеги Родфорда из The Kinks сообщили, что разбиты и опустошены известием о его смерти. Вокалист группы Дэйв Дэвис написал в своем микроблоге в Twitter, что Джим Родфорд был отличным другом, великим музыкантом и неотъемлемой частью The Kinks.

Бас-гитарист Джим Родфорд выступал с группой The Kinks с 1978 по 1996 год. В 1999 году он вошел в состав рок-группы Argent. С 2004 года музыкант выступал с коллективом The Zombies.

Читайте также: Стала известна дата похорон Долорес О'Риордан