Ушел из жизни бас-гитарист The Kinks Джим Родфорд
Лондон, 21 января, 2018, 02:00 — ИА Регнум. Выступавший в составе британских рок-групп The Kinks и The Zombies гитарист Джим Родфорд скончался на 77-м году жизни. Об этом в соцсети Facebook сообщил его двоюродный брат Род Арджент.
На странице коллектива The Zombies Арджент, основатель и клавишник группы, написал, что смерть Родфорда наступила утром 20 января. Музыкант получил травмы при падении с лестницы. Точная причина смерти будет установлена.
Арджент признался, что глубоко опечален кончиной Родфорда, с которым он дружил всю свою жизнь. По его словам, Родфорду коллектив обязан «абсолютно неослабевающей приверженностью музыке, лояльности и невероятной энергией».
«Наша благодарность безгранична», — подчеркнул Арджент.
Коллеги Родфорда из The Kinks сообщили, что разбиты и опустошены известием о его смерти. Вокалист группы Дэйв Дэвис написал в своем микроблоге в Twitter, что Джим Родфорд был отличным другом, великим музыкантом и неотъемлемой частью The Kinks.
Бас-гитарист Джим Родфорд выступал с группой The Kinks с 1978 по 1996 год. В 1999 году он вошел в состав рок-группы Argent. С 2004 года музыкант выступал с коллективом The Zombies.
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