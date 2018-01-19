Душанбе, 19 января, 2018, 17:27 — ИА Регнум. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал сегодня, 19 января, ряд указов и постановлений об освобождении и назначении на ответственные должности.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Таджикистана

Так, согласно указам главы государства, был освобожден от занимаемой должности председателя Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан Файзиддин Каххорзода, который отныне возглавляет министерство финансов страны.

Его место председателя Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом занял Фаррух Хамрализода. Сегодня же президент страны направил представление в нижнюю палату парламента Таджикистана об освобождении его от должности председателя Счетной палаты.

Лишился своего поста и отправлен на пенсию и директор Национального центра законодательства Махмад Рахимзода. Вместо него назначен Файзали Идиев.

Также отправлен на пенсию заместитель председателя Налогового комитета Рустам Джабборов. Его обязанности назначен выполнять Хуршед Исмоилзода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после расширенного заседания правительства Таджикистана, которое состоялось вчера, 18 января, в отставку были отправлены также министр финансов страны и начальник Таможенной службы.