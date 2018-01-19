Президент Таджикистана уволил министра финансов

Душанбе, , 15:15 — REGNUM Абдусалом Курбониёносвобожденот должности министра финансов Таджикистана указом президента страны Эмомали Рахмона от 19 января.

В документе сказано, что смещение с поста обусловлено переходом на другую работу. На момент публикации данного материала о его новом назначении неизвестно.

Другим указом министром финансов Таджикистана назначен Файзиддин Каххорзода, который также сегодня был снят с должности председателя государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом страны.

На недостатки в работе теперь экс-главы таджикского минфина накануне в ходе заседания правительства страны указал Эмомали Рахмон. Глава государства высказал свое недовольство невыполнением доходной части госбюджета, несвоевременной выплатой зарплат в городах Вахдат, Турсунзаде, районе Шахринав, а также по поводу нецелевого использования бюджетных средств.

Местные СМИ предполагают, что под последним следует понимать недавний скандал, связанный с деньгами Рогунской ГЭС, выданными частной компании «Умед-88».