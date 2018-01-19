Москва, 19 января, 2018, 17:08 — ИА Регнум. Подозреваемые в нападении на школу в Улан-Удэ подростки не пользовались социальной сетью «ВКонтакте» для согласования своих действий, так как не посещали своих аккаунтов уже несколько лет. Об этом говорится в комментарии пресс-службы соцсети, который приводит «Газета.ru».

Цитата из к/ф «Слон». Реж. Гас Ван Сент. 2003. США Подростки перед школой

В администрации «ВКонтакте» также подчеркнули, что «все пользователи и сообщества, которые могли быть связаны с этой темой, были оперативно заблокированы службой модерации — как в рамках собственного мониторинга, так и после обращений госрегуляторов».

«Данная работа происходит на регулярной основе — время реакции команды модерации «ВКонтакте» не превышает одного часа, а обычно составляет несколько минут», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что модераторами в социальной сети используется машинный поиск для отслеживания запрещённого контента. После его обнаружения на сайте контент блокируется, и дальнейшая загрузка копий становится невозможной.

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Как передавало ИА REGNUM, Роскомнадзор с 19 января начал блокировать страницы так называемых «колумбайн-сообществ» в социальных сетях, участники которых вдохновляются массовым убийством в школе «Колумбайн» в американском штате Колорадо.

Как было установлено, у одного из подростков, устроивших резню в школе в Перми, в списках интересов значились как минимум три подобных сообщества.

Сегодня же Роскомнадзор внес в реестр запрещённой информации три группы во «ВКонтакте», которые, по мнению надзорного ведомства, могли побудить школьников к противоправным и асоциальным действиям.