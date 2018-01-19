Москва, 19 января, 2018, 15:52 — ИА Регнум. Глобально, пока сохраняются договоренности по ограничению добычи нефти в рамках ОПЕК+ цены на черное золото будут оставаться высокими, а сильного падения ждать не стоит, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

В краткосрочной перспективе нефть может продолжить корректироваться, потенциал имеется. Локальные распродажи усилились на фоне последних данных от минэнерго США. Ведомство отметило, рост добычи нефти в стране до 9,75 млн баррелей в сутки за неделю к 12 января.

«В свою очередь аналитики в большинстве своём сходятся во мнении, что производство сырья в США в скором времени преодолеет отметку 10 миллионов баррелей в сутки», — отметил эксперт.

Таким образом, давление на нефтяные котировки будет усиливаться. Кроме того, на рынке есть чрезмерный рост спекулятивных позиций на дальнейший подъём цен и в связи с этим ожидают фиксации прибыли.

«Технически Brent отыграла минимальную коррекцию волны роста с начала ноября. Котировки достигали 23% уровня после чего рост усилился. В случае если по Brent ближайшее время будет взят уровень в $70,35 за бочку, то рост продолжится», — считает Капустянский.

По его мнению, на отечественном валютном рынке динамика пары доллар/рубль копировалась с нефтяного, а именно наблюдалась консолидация в рамках сформированного узкого диапазона 56,21 — 56,96. На следующей неделе борьба будет проходить в этом диапазоне, а также не исключены попытки пробоя того или иного уровня.

«Между тем фундаментальная картина по рублю меняется. Приток инвестиций за прошлую неделю уменьшился до 143 млн долларов. Рекорд был неделей ранее 256 млн долларов.

Кроме того, Минфин продолжает выкупать валюту, а коррекция по нефти еще имеет шансы продолжиться», — высказал свое мнение эксперт.

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