Москва, 19 января, 2018, 15:24 — ИА Регнум. В 2017 году Сбербанк России показал неплохие результаты работы. В целом за год Сбербанк заработал 674 млрд рублей. Об этом сегодня, 19 января, заявил глава банка Герман Греф на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Греф

Это рекордный показатель за всю историю банка и в рублях, и даже в валюте, если переводить по текущему курсу рубля, отметил Греф.

За декабрь 2017 года прибыль составила 49,9 млрд рублей.

«Хороший результат — в силу того, что в декабре у нас большие выплаты всевозможных годовых заработных плат, вознаграждений персоналу и так далее плюс налоги», — пояснил глава Сберанка.

Говоря о планах на 2018 год, он сказал, что банк начинает год с новыми целями.

«Финансовая цель до 2020 года — заработать в 2020 году примерно 1 трлн рублей чистой прибыли. И за три года заплатить примерно 1 трлн рублей дивидендов акционерам», — подчеркнул Греф.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине января 2018 года крупнейший российский коммерческий банк Сбербанк открыл блокчейн-лабораторию для изучения новейших технологий в этой области.

Руководство Сбербанка считает, что освоение, развитие и внедрение самых перспективных технологий — это важный элемент конкурентоспособности банка и залог его будущег, как технологической компании.

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