Хабаровск, 19 января, 2018, 08:47 — ИА Регнум. Дальневосточники всё чаще покидают регион, выбирая для постоянного места жительства юг России. Те, кто уже уехал, рассказали СМИ о причинах, заставивших покинуть родные края, и о том, почему они никогда не вернутся, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Elgato forever Вид на Краснодар с улицы Тургенева

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После публикации ИА REGNUM о том, что «опережающее развитие» ДФО привело к обратному эффекту — дальневосточники тысячами мигрируют в Краснодарский край, власти которого, по мнению СМИ, не справляются с наплывом приезжих «надменных дальневосточников и настырных сибиряков», журналисты амурского ИА «Амур. Инфо» пообщались с земляками, навсегда переехавшими в благодатный Краснодар.

«Краснодар очень нравится. Рядом все достопримечательности, курорты. Мы постоянно ездим на горячие источники отдыхать! Решающим фактором стал высокий уровень жизни и, конечно, климат! Здесь очень низкие по сравнению с Амурской областью цены, рядом Европа, мы с мужем много путешествуем и не собираемся возвращаться на Дальний Восток», — рассказала бывшая амурчанка Кристина Благова.

«Я согласен с тем, что пишут СМИ, — о том, что в Краснодаре существует борьба культур. Мы переехали более 10 лет назад в Краснодар. Жить стало сложнее — в городе, который действительно перенаселён, постоянные пробки. Сложнее стало общаться и с коренными жителями. Они стали называть приезжих «понаехи». Те в ответ окрестили местных «кубаноидами». Слово за слово — ничего хорошего из этого не получается. Местные привыкли во всех проблемах винить приезжих. Нет света — о, это «понаехи» виноваты. Домов понастроили, а инфраструктуры нет. Вот, например, мы находимся в центре города, рядом с администрацией, в домах, где даже канализации нет. Краснодар вообще очень… своеобразный город», — рассказал бывший житель Благовещенска Егор Кузнецов.

В 2017 году в Краснодарский край из Амурской области выбыло 900 человек. В 2016-м — 1200. Это при том, что Кубань — не самый популярный регион у амурчан. Чаще из Приамурья перебираются в Хабаровский край, Москву и Московскую область, Санкт-Петербург. Миграционный отток продолжается на протяжении 20 лет. В 2016 году из области уехало более 12 тысяч человек, а прибыло менее 9 тысяч. В 2017 году уехали 11,5 тыс. человек, прибыли 9 тыс., регион потерял 2 500 человек.

Однако обольщаться не стоит. Амурстат отмечает, что прибывшие — это в подавляющем большинстве люди, приезжающие временно, на работу. Потом они уезжают обратно, по домам.

«Наибольший рост численности населения в Амурской области наблюдался в период строительства БАМа. Потом значительно снизилась и эксплуатация дороги. И люди, приехавшие с запада, начали возвращаться в родные края. Речь о тех, у кого корни на западе, они в основном все возвращаются», — прокомментировала начальник отдела статистики населения Амурстата Наталья Левченко.

Тем не менее чиновники Минвостокразвития продолжают настаивать на том, что за последние пять лет отток населения из ДФО сократился в два раза. Но утверждения опровергает статистика. По данным Росстата, 1 января 2015 года в ДФО проживало 6 211 021 человек. 1 января 2016 года уже 6 194 969. Итог — в минусе 16 052 дальневосточника. На 1 января 2017 года в ДФО проживало 6 182 689. Итог года — минус 12 290 дальневосточников. Если сравнивать отток населения из региона с 90-ми годами прошлого века, то и тут хвастаться Минвостокразвития нечем — тогда у людей просто ещё было на что уехать.

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Авторы популярного на Сахалине портала «Крабик» собрали мнения сахалинцев, переехавших в Краснодарский край.

«Активно сахалинцы начали мигрировать в Краснодар в середине 2000-х годов. Именно тогда власти региона вовсю рекламировали и свои курорты, и дешёвое жильё. На этом здесь многие разбогатели. Дешёвые квартиры привлекали северян, дальневосточников, тем более что жизнь в Краснодаре дешевле. Городские районы стали очень быстро расти. Застройка настолько плотная, что соседи из разных домов могут открыть окна и в шахматы сыграть. А люди всё едут. Из Магадана, например, сюда переехала сразу половина Христианской церкви. Едут не только семьями — едут целыми общинами, компаниями», — рассказала бывшая жительница Сахалина Елена Кривонос.

Но ни плотная застройка, ни проблемная инфраструктура не останавливают дальневосточников: они продолжают уезжать. Одно из неоспоримых преимуществ — дешёвое жильё. Однокомнатную квартиру-студию в Краснодаре можно купить меньше чем за миллион рублей. Таким образом, продав машину на Сахалине, можно купить в Краснодаре квартиру, и ещё на гараж останется.

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Возмущение дальневосточников вызвала и поддержанная Минвостокразвития и Минтруда РФ инициатива хабаровского губернатора Вячеслава Шпорта о выплате 1 миллиона рублей всем приезжающим в ДФО работникам. В частности, комментируя публикацию ИА REGNUM об отрицательном мнении якутян по данной инициативе, политолог, профессор ТОГУ Леонид Бляхер заявил:

«В ДФО есть два федеральных университета, есть огромный ТОГУ, есть университеты, академии, колледжи и техникумы. При таком раскладе говорить о проблеме квалифицированных кадров по меньшей мере странно. Если же речь идёт о выплате миллиона рублей низкоквалифицированным кадрам, то с миллионом господа явно погорячились. Там достаточно просто не «кидать» с зарплатой».

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Краснодарского края, как пишут региональные СМИ, не справляются с наплывом приезжих из ДФО и Сибири. В год из этих регионов на юг России приезжает до 200 тысяч человек. Между тем Дальний Восток продолжает пустеть.

Из Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае в 2017 году уехали навсегда 700 человек, еще 600 умерли. Таким образом, город потерял 1300 человек. Дальневосточники уезжают от нищеты, безработицы, дорогого жилья, дорогой коммуналки, дорогих продуктов. Умирают в ДФО — от безнадеги, плохой и недоступной медицины, дорогих лекарств.

Между тем Министерство по развитию Дальнего Востока договорилось с Минтруда России поддержать инициативу хабаровского губернатора Вячеслава Шпорта о выплате приезжающим в ДФО работникам 1 млн рублей. Решение властей вызвало бурю возмущения среди коренных дальневосточников. Люди упрекают власти в том, что в отношении коренного населения ДФО проводится политика скрытого геноцида, и требуют введения «дальневосточной ренты», когда каждый, кто родился и постоянно живёт в ДФО, будет получать фиксированную сумму. Пусть даже не миллион, а меньше. По информации телеграмм-канала «Недебри», в феврале в Хабаровске, Приморье, на Камчатке готовятся митинги протеста против такого отношения к приезжим, в то время как местное население живет в нищете и безнадеге.