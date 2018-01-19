Вашингтон, 19 января, 2018, 06:00 — ИА Регнум. Обсуждение переноса переговоров по Донбассу из Минска в другое место состоялось между американским президентом Дональдом Трампом и его коллегой Нурсултаном Назарбаевым во время визита казахского лидера в Вашингтон. Об этом Назарбаев сообщил журналистам по итогам заседания Совета Безопасности ООН.

Kremlin.ru Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

Назарбаев рассказал, что в ходе переговоров с Трампом американский лидер усомнился в целесообразности проведения новых переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе на прежней площадке.

«Мы говорили о том, что «Минск-1» застопорился, в тупике, нужен «Минск-2», — пояснил Назарбаев.

Идею переноса переговоров из Минска, как сказал Назарбаев, предложил Трамп.

«Вообще это первоначально должно было быть в Казахстане», — сообщил Назарбаев.

Он подчеркнул, что, по его оценке, Минские договоренности бесперспективны.

«Сейчас миротворцев надо вводить в Донбасс и Луганск, чтобы они определили границу», — сказал Назарбаев.

Напомним, 16 января Назарбаев нанес в США официальный визит. После встречи с Трампом прошла пресс-конференция, на которой Назарбаев тепло высказался об американской стороне.

Лидеры двух стран обсудили не только двусторонние отношения (в частности экономическое сотрудничество), но и острые геополитические вопросы.

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Также Назарбаев встретился с американским вице-президентом Майклом Пенсом и с президентом компании Goldman Sachs Харви Шварцем.