Кировск, Ленинградская область, 18 января, 2018, 16:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин посетил и осмотрел музей-панораму «Прорыв» в Кировском районе Ленинградской области. Современная интерактивная и технически сложная экспозиция посвящена операции «Искра» в январе 1943 года, в ходе которой советскими войсками была прорвана вражеская блокада Ленинграда.

Lenobl.ru Музей «Прорыв» в Кировском районе Ленобласти

Сегодня, 18 января, отмечается 75-я годовщина прорыва блокады.

Как сообщает пресс-служба губернатора Ленобласти, президент высоко оценил современное техническое оснащение и историческую точность экспозиции. По словам Владимира Путина, необходимо использовать каждую памятную дату для того, чтобы напомнить детям и молодежи о трагических событиях Великой Отечественной войны.

Владимир Путин напомнил, что была выполнена большая, полезная и важная работа по созданию музея. Он также выразил надежду на то, что ветераны оценят неравнодушие современной молодежи к подвигу героических солдат Красной Армии.

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Lenobl.ru Музей «Прорыв» в Кировском районе Ленобласти

Трехмерная историко-художественная панорама «Прорыв», сопровождаемая видеоинсталляциями, воссоздает один из эпизодов боя на «Невском пятачке» во второй день операции «Искра», 13 января 1943 года.

Посетители панорамы как будто оказываются на поле боя. Фигуры бойцов отображают реальных участников битвы за Ленинград, воссозданных по фронтовым фотографиям и воспоминаниям.

Для оформления панорамы использована техника, боеприпасы, оружие и личные вещи, обнаруженные поисковиками на местах боев. Используются технологии 3D-меппинга, световые и видеоинсталляции, звуковые эффекты.

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Lenobl.ru Музей «Прорыв» в Кировском районе Ленобласти

Строительство павильона для нового музея началось в сентябре 2015 года возле здания диорамы «Прорыв блокады Ленинграда», 1985 года постройки. Создатели экспозиции — АНО «Невский Баталист» во главе с Дмитрием Поштаренко. Прообразом панорамы стала выставка, созданная Поштаренко и его соратниками в выставочном зале музея-заповедника Кировска. 27 января 2014 года выставку посетил Владимир Путин и высказал идею о создании постоянной экспозиции в Ленинградской области.

Музей-панорама «Прорыв» откроется для посещения 27 января 2018 года, в день празднования 74-летия полного освобождения Ленинграда от блокады.