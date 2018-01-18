Прорыв блокады Ленинграда: 75 лет назад к врагу пришла расплата

Санкт-Петербург, , 00:21 — REGNUM В этот день 75 лет назад, 18 января 1943 года, советскими войсками была прорвана вражеская блокада Ленинграда. Для ее полной ликвидации потребовался еще год упорных боёв. День прорыва блокады всегда отмечается в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Сегодня к жителям обоих регионов приедет президент России Владимир Путин, чей отец воевал и был тяжело ранен в боях на Невском пятачке.

Прорыв блокады стал результатом операции «Искра», которую осуществили войска Ленинградского и Волховского фронтов, соединившиеся южнее Ладожского озера и восстановившие сухопутную связь Ленинграда с «большой землей». В тот же день был освобожден от врага город Шлиссельбург, «запирающий» вход в Неву со стороны Ладоги. Прорыв блокады Ленинграда стал первым в военной истории примером деблокирования крупного города одновременным ударом извне и изнутри.

В составе ударных группировок двух советских фронтов, которые должны были прорвать мощные оборонительные укрепления противника и ликвидировать шлиссельбургско-синявинский выступ, находились более 300 тыс. солдат и офицеров, около 5 тысяч орудий и минометов, более 600 танков и более 800 самолетов.

В ночь на 12 января позиции немецких фашистов были подвергнуты неожиданному авианалету советских бомбардировщиков и штурмовиков, а утром началась массированная артиллерийская подготовка с использованием крупнокалиберных стволов. Она была проведена таким образом, чтобы не повредить лёд Невы, по которому в наступление вскоре двинулась пехота Ленинградского фронта, усиленная танками и артиллерией. А с востока на врага перешла в наступление 2-я ударная армия Волховского фронта. Ей была поставлена задача овладеть севернее Синявино номерными рабочими поселками, превращенными немцами в укрепленные опорные пункты.

За первый день наступления наступающим советским частям с тяжелыми боями удалось продвинуться вглубь немецкой обороны на 2−3 километра. Немецкое командование, оказавшись перед угрозой расчленения и окружения своих войск, организовало срочную переброску резервов к месту намеченного советскими частями прорыва, что сделало бои максимально ожесточенными и кровопролитными. Наши войска также были усилены вторым эшелоном наступающих, новыми танками и орудиями.

15 и 16 января 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов вели бои за отдельные опорные пункты. Утром 16 января был начат штурм Шлиссельбурга. 17 января были взяты станции Подгорная и Синявино. Как вспоминали позднее бывшие офицеры вермахта, управление немецкими частями в местах советского наступления было нарушено, снарядов и техники не хватало, единая линия обороны была смята, а отдельные подразделения оказывались в окружении.

Нацистские войска были отрезаны от подкреплений и разгромлены в районе рабочих поселков, остатки разбитых частей, бросая оружие и снаряжение, разбегались по лесам и сдавались в плен. Наконец, 18 января войска ударной группы войск Волховского фронта после артиллерийской подготовки перешли в атаку и соединились с войсками Ленинградского фронта, овладев рабочими поселками № 1 и 5.

Блокада Ленинграда была прорвана. В тот же день был полностью освобожден Шлиссельбург, и весь южный берег Ладожского озера перешел под контроль советского командования, что позволило вскоре связать Ленинград со страной автомобильной и железной дорогой и спасти от голодной смерти сотни тысяч людей, остававшихся в осажденном врагом городе.

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По данным историков, общие боевые потери войск Ленинградского и Волховского фронтов в ходе проведения операции «Искра» составили 115 082 человека, из них безвозвратные — 33 940 человек. Солдаты и офицеры Красной Армии пожертвовали собой ради спасения не сдавшихся врагу ленинградцев от мучительной смерти. В военном отношении успех операции «Искра» означал окончательную утрату противником стратегической инициативы на северо-западном направлении, в результате чего полное снятие блокады Ленинграда становилось неизбежным. Оно произошло через год, 27 января 1944 года.

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«Прорыв блокады облегчил страдания и тяготы ленинградцев, вселил во всех советских граждан уверенность в победе, открыл путь к полному освобождению города, — напомнила сегодня, 18 января, в своем блоге на сайте Совета Федерации спикер верхней палаты Валентина Матвиенко. — Жители и защитники города на Неве не позволили себя сломить, выдержали все испытания, ещё раз подтвердив, что, величие духа, мужество и самоотверженность сильнее пуль и снарядов. В итоге всегда торжествует не сила, а правда и справедливость».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 75-ю годовщину прорыва блокады регион посетит президент России Владимир Путин. Он возложит цветы на Пискарёвском мемориальном кладбище, где упокоились многие тысячи жителей Ленинграда и защитников города, посетит военно-исторический комплекс «Невский пятачок» и музей-панораму «Прорыв», в Кировском районе Ленинградской области, встретится с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями поисковых отрядов, работающих на местах боёв той войны.

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Ветераны и блокадники Санкт-Петербурга и Ленинградской области, активисты общественных, военно-исторических и молодежных движений в полдень соберутся на торжественном митинге у мемориала «Синявинские высоты», посвященном прорыву блокады, в поселке Синявино Кировского района Ленобласти.

В 17:00 в центре Петербурга состоится церемония возложения цветов к памятному знаку «Дни блокады». В ходе мероприятия воспитанники объединения подростково-молодежных клубов «Перспектива» Центрального района прочтут стихотворения о Великой Отечественной войне, а блокадники поделятся рассказами о жизни и смерти в осажденном городе. Будут зажжены свечи в память о погибших, после чего к мемориальным доскам возложат цветы.

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Блокада Ленинграда немецкими и финскими войсками продлилась 872 дня, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. За время блокады погибло, по разным данным, от 650 тыс. до 1,5 млн человек, в основном, от голода. Блокада была полностью снята 27 января 1944 года.

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