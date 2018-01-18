Ростов-на-Дону, 18 января, 2018, 10:41 — ИА Регнум. Организовать на территории Донецкой и Луганской народных республик выборы президента РФ 18 марта 2018 года предлагает депутат Ростовской-на-Дону городской думы Анатолий Котляров («Справедливая Россия»). Соответствующий запрос народный избранник направил в Центризбирком. На своей странице в социальной сети Facebook депутат оставил видеообращение.

ИА REGNUM Здание Ростовской городской думы

Ростовский депутат является председателем региональной волонтёрской общественной организации «Братская помощь», а потому поездки в Донбасс он совершает регулярно. Как отмечает Котляров, в настоящий момент на территории ДНР и ЛНР находятся не менее 10 тыс. граждан России, которые гарантированно будут 18 марта на территории непризнанных республик.

«В связи с тем, что территория Украины для них закрыта, и возможности проголосовать в консульстве у них отсутствует в принципе, наши соотечественники будут лишены права голоса. Предлагаю организовать голосование 18 марта на территории этих республик. Организационные моменты готов взять на себя», — сказал депутат.

ИА REGNUM напоминает, что выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Действующий глава Кремля Владимир Путин примет в них участие в качестве самовыдвиженца. Согласно опросу ВЦИОМ, за него готовы отдать свой голос более 73% опрошенных граждан России. Вторую строчку пока занимает Павел Грудинин — 7,2%. Затем следуют Владимир Жириновский — 4,7%, Ксения Собчак — 1%, Григорий Явлинский — 0,6% и Борис Титов — 0,3%.

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