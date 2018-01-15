Более 73% граждан РФ готовы проголосовать за Путина – опрос

Москва, , 13:06 — REGNUM Более 73% опрошенных граждан РФ готовы отдать свой голос на президентских выборах за действующего главу государства Владимира Путина, соответствующее социологическое исследование опубликовано 15 января на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«По последним данным, среди всех опрошенных россиян отдать свой голос за Владимира Путина на президентских выборах, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье, готовы 73,8% избирателей», — говорится в сообщении.

Далее следуют Павел Грудинин — 7,2%, Владимир Жириновский — 4,7%, Ксения Собчак — 1%, Григорий Явлинский — 0,6% и Борис Титов — 0,3%. Кроме того, 89,8% опрошенных отметили, что не отдадут свой голос за Собчак.

Отмечается, что декларируемая явка на данный момент составляет 67% — доля жителей РФ, которые выбрали вариант ответа «точно приму участие» в выборах. Интерес к предстоящим выборам выражают 75% опрошенных.

При этом по ответам тех, кто точно планирует пойти на выборы, Путин набрал 81,1% голосов.

Опрос проводился методом телефонного интервью среди российских граждан в возрасте от 18 лет. Объем выборки в 2018 году — по тысяче человек ежедневно.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Действующий глава государства примет в них участие в качестве самовыдвиженца. На сегодняшний день Жириновский и Грудинин, выдвинутые от парламентских партий, уже зарегистрированы — им не надо было собирать подписи.