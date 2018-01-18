Москва, 18 января, 2018, 10:31 — ИА Регнум. Больше половины жителей России (56%) знают о существовании биткоина. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Однако предметно интересуются криптовалютами и знают подробности об этом виде валюты лишь 13% граждан. 14% слышали только сам термин.

Более информированы молодые люди в возрасте 18−24-лет (75%), жители Москвы и Санкт-Петербурга (74%), мужчины (71%) и активные интернет-пользователи (66%).

Согласно опросу, знания об этой криптовалюте довольно слабые. Среди тех, что слышали о биткоине, только 34% уверены, что их может приобрести любой желающий.

16% опрошенных считают, что биткоин запрещен в России, 29% думают, что их можно производить.

При этом, стоит отметить, что 40% граждан РФ знают, что за биткоины возможно приобрести товары и услуги, а 44% осведомлены о незаконности их обналичивания в России.

Степень защиты биткойнов, по сравнению с обычными деньгами, оценивается неоднозначно: 36% респондентов полагают, что цифровую валюту украсть тяжело, 33% — просто.

Результаты опроса позволяют сделать вывод, что биткоины пока не завоевали популярности среди жителей России.

67% слышавших о них, считают вложение денег в биткоины невыгодной инвестицией. Лишь 9% предполагают приобрести их в будущем.

Опрос проведен 28−29 декабря 2017 года. В опросе приняли участие граждан РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, курс биткоина 17 января впервые за длительное время опустился ниже психологической отметки в $10 тысяч.

Первое столь серьёзное падение криптовалюты после её многократного роста в минувшем году связывают, в частности, с последними негативными новостями о регулировании в Китае и Южной Корее.

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