Манчестер, Великобритания, 18 января, 2018, 09:31 — ИА Регнум. Учёные из Великобритании смогли восстановить ДНК двух древнеегипетских мумий, найденных в начале XX века. Об этом сообщается в журнале Journal of Archaeological Science.

egyptabout.com Мумия

Учёные из университета Манчестера восстановили полную митохондриальную ДНК мумий двух братьев Хнум-нахта и Нахт-анха. Они были найдены в 1907 году британскими археологами и затем вывезены в Манчестер.

Чтобы получить ДНК учёные вырезали фрагменты костной ткани, извлекли из них обрывки генома и размножили их. После этого исследователи попытались извлечь часть генома, которая передающуюся по мужской линии.

Анализ показал, что Хнум-нахт и Нахт-анх были братьями по материнской линии. Они принадлежали к одной гаплогруппе М1а1 и имели примерно одинаковый набор мелких мутаций в митохондриальной ДНК.

Также отмечается, что отцы у братьев были разные. В пользу этой версии говорят расхождения в структуре отдельных обрывков Y-хромосомы. Исследователи считают, что возможны два варианта родства — они могут быть либо единоутробными, либо двоюродными братьями по материнской линии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские ученые нашли в монастыре Египта таинственную мумию.

Читайте также: Российские ученые нашли в монастыре Египта таинственную мумию