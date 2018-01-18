Москва, 18 января, 2018, 09:03 — ИА Регнум. В России утвержден план мероприятий («дорожная карта») «Развитие конкуренции в здравоохранении». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

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«Дорожная карта» направлена на развитие конкуренции на товарных рынках лекарственных препаратов, медицинских изделий, медицинских услуг и биологически активных добавок

В частности, планом предусматривается совершенствование нормативного правового регулирования при госрегистрации лекарственных препаратов.

Будет совершенствоваться ценообразование на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) и при госзакупках лекарств.

Также будет совершенствоваться законодательство в сфере защиты интеллектуальной собственности и развития конкуренции среди аптечных организаций.

Кроме того, будут приняты правовые акты в сфере охраны здоровья, обязательного медицинского страхования и лицензионного законодательства.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, 57% врачей отметили снижение качества и доступности медпомощи в России. 26% не увидели каких-либо перемен. Лишь 13% медработников отметили положительные изменения в российской медицине за 2017 год.

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