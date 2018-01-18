Красноярск, 18 января, 2018, 08:03 — ИА Регнум. Жителей Сибири предупредили о надвигающемся похолодании. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС 18 января, уже в ближайшие сутки ожидается существенное понижение температуры на большей части Сибирского федерального округа.

Жуковский Станислав. Зима. 1915

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По данным синоптиков, столбики термометров в некоторых районах опустятся до минус 35 — минус 40 градусов. Похолодание будет сопровождаться сильным ветром и метелями.

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Такая морозная погода продержится насколько дней.

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Как уточнили в Гидрометцентре, над регионом установился сибирский антициклон. Холодная аномалия сейчас смещается на Красноярский край, но также будут задеты восточные районы Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов.

Сотрудники МЧС напомнили о рисках, связанных с низкими температурами. Прежде всего, выходя на улицу, спасатели советуют одеваться теплее.

«Для предупреждения обморожения не рекомендуется гулять при температуре ниже 20 градусов детям, пожилым и больным людям, страдающим хроническими заболеваниями. В сильный холод прогулки и дальние поездки лучше отменить», — говорится в сообщении ведомства.