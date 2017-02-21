Стихия разбушевалась: более 10 участков дорог остаются закрытыми на Алтае

Барнаул, , 07:51 — REGNUM Штормовой характер погоды значительно осложнил дорожную обстановку в Алтайском крае. В связи с осадками в виде снега, сильным порывистым боковым ветром, низовой метелью и отсутствием видимости, о запрете отправки пассажирских автобусов в Алтайский край на 21 и 22 февраля уведомили автовокзалы Новосибирска, Томска, Кемерова и Усть-Каменогорска. По данным ГУ МВД РФ по Алтайскому краю, за прошедшие сутки в крае произошло 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 10 ранены, передает корреспондент ИА REGNUM.

До сих пор закрытыми остаются одна федеральная трасса (от Барнаула до границы с Республикой Казахстан протяженностью 285 км.) и более десятка — региональных.

По данным официального сайта Алтайского края, накануне вечером, 20 февраля, в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое прошло в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю, режим ЧС решено в 24 муниципальных образованиях. Туда направлены дополнительные экипажи дорожно-патрульной службы и необходимая техника.

Всего на данных территориях задействовано сейчас 40 экипажей ДПС — свыше 80 сотрудников Госавтоинспекции. На уборке дорог задействовано 575 единиц техники.

Создан ряд пунктов временного пребывания.

Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю Олег Торубаров сегодня отметил, что сотрудники ГИБДД работают в предельно напряженном режиме: «Вижу, что действия сотрудников находят положительный отклик у жителей края. И вчера, и сегодня на телефон доверия полиции 128 поступают благодарности от водителей, оказавшихся в сложной ситуации, которым оказали помощь инспекторы дорожно-патрульной службы. У кого-то заглохла машина, кто-то в условиях плохой видимости въехал в сугроб, кто-то слетел с трассы. Граждане сообщают, о том, что среди пассажиров находились пожилые люди, дети, благодарят сотрудников, которые помогли освободить машины из снежных ловушек».

ГИБДД и сегодня призвало автомобилистов не покидать пределы населенных пунктов, а также не планировать выезды автомобильным транспортом в ближайшие сутки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, очередной снежный шторм разбушевался на Алтае еще накануне, 21 февраля. Из-за сильного ветра произошло массовое отключение электричества.

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