Вторник, 21 Февраля 2017 года
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Стихия разбушевалась: более 10 участков дорог остаются закрытыми на Алтае

Происшествия
Из-за штормового ветра режим ЧС ввели в 24 муниципальных образованиях
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Иллюстрация: ГУ МВД РФ по Алтайскому краю
Снежный шторм на алтайских дорогах

Барнаул, 21 февраля 2017, 07:51 — REGNUM  Штормовой характер погоды значительно осложнил дорожную обстановку в Алтайском крае. В связи с осадками в виде снега, сильным порывистым боковым ветром, низовой метелью и отсутствием видимости, о запрете отправки пассажирских автобусов в Алтайский край на 21 и 22 февраля уведомили автовокзалы Новосибирска, Томска, Кемерова и Усть-Каменогорска. По данным ГУ МВД РФ по Алтайскому краю, за прошедшие сутки в крае произошло 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 10 ранены, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Иллюстрация: ГУ МВД РФ по Алтайскому краю
Снежный шторм на алтайских дорогах

До сих пор закрытыми остаются одна федеральная трасса (от Барнаула до границы с Республикой Казахстан протяженностью 285 км.) и более десятка — региональных.

По данным официального сайта Алтайского края, накануне вечером, 20 февраля, в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое прошло в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю, режим ЧС решено в 24 муниципальных образованиях. Туда направлены дополнительные экипажи дорожно-патрульной службы и необходимая техника.

Всего на данных территориях задействовано сейчас 40 экипажей ДПС — свыше 80 сотрудников Госавтоинспекции. На уборке дорог задействовано 575 единиц техники.

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Иллюстрация: ГУ МВД РФ по Алтайскому краю
Снежный шторм на алтайских дорогах

Создан ряд пунктов временного пребывания.

Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю Олег Торубаров сегодня отметил, что сотрудники ГИБДД работают в предельно напряженном режиме: «Вижу, что действия сотрудников находят положительный отклик у жителей края. И вчера, и сегодня на телефон доверия полиции 128 поступают благодарности от водителей, оказавшихся в сложной ситуации, которым оказали помощь инспекторы дорожно-патрульной службы. У кого-то заглохла машина, кто-то в условиях плохой видимости въехал в сугроб, кто-то слетел с трассы. Граждане сообщают, о том, что среди пассажиров находились пожилые люди, дети, благодарят сотрудников, которые помогли освободить машины из снежных ловушек».

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Иллюстрация: Светлана Шаповалова
Снежный шторм на алтайских дорогах

ГИБДД и сегодня призвало автомобилистов не покидать пределы населенных пунктов, а также не планировать выезды автомобильным транспортом в ближайшие сутки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, очередной снежный шторм разбушевался на Алтае еще накануне, 21 февраля. Из-за сильного ветра произошло массовое отключение электричества.

Читайте ранее в этом сюжете: В Алтайском крае произошло массовое отключение электричества

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