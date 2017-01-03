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Метели и морозы в России: данные Росгидрометцентра

Происшествия
Росгидрометцентр сообщил о неблагоприятных погодных условиях
Зимний лес
© ИА REGNUM
Зимний лес

Москва, 3 Января 2017, 16:16 — REGNUM  По информации Гидрометцентра России, 3 января 2017 года на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения на территории ряда регионов прогнозируется сильный снег, мокрый снег, дождь, местами метель, гололедица, ветер с порывами 15−20 м/с, местами до 25 м/с. Как сообщает Росавтодор, речь идёт о дорогах республик Башкирия, Алтай, Хакасия, по западу и востоку Республики Саха (Якутия), в Камчатском, Пермском, Алтайском, по западу Краснодарского, по югу и центру Красноярского краях, в Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской, Иркутской, Магаданской, Ростовской, Волгоградской, Нижегородской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Калининградской, Кировской областях, по всему ЦФО.

Данные Росгидрометцентра:

Северо-Западный федеральный округ. Аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы 3−10 января в Коми, Ненецком автономном округе на 10° и более, в Архангельской, 4−8 января в Вологодской областях на 7° и более. 4 января в Псковской области сильный снег.

Центральный федеральный округ. 3 января в Тверской области на дорогах сильная гололедица. 5 января в Московской области сильный снег, на дорогах гололедица, ветер 12−17 м/с.

Приволжский федеральный округ. В Башкирии 3 — ночью 4 января сильный гололед, ночью 4 января сильный снег, метель, ветер 13−18 м/с, на дорогах снежные заносы, гололедица.

Южный федеральный округ. 3 января в Краснодарском крае, в т. ч. на черноморском побережье в районе Туапсе-Сочи, в Адыгее сильные осадки (дождь, мокрый снег, снег), туман, гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, ветер до 20 м/с. В горах Краснодарского края (кроме горных районов Сочи), Адыгеи выше 1500 м лавиноопасно. 5−7 января в Крыму дождь, мокрый снег (5 января сильные осадки), ветер 15−20 м/с (6−7 января до 22 м/с), гололед.

Северо-Кавказский федеральный округ. 3 января в горах Ингушетии выше 1500 м, в горах Чеченской республики выше 2000 м, в Цунтинском районе и на Бежтинском участке Дагестана лавиноопасно.

Уральский федеральный округ. 3 января в Свердловской области сильный снег, метель, гололедные явления, ветер до 17 м/с. 4 января на юге Тюменской области сильный снег, метель. 3−6 января в Ямало-Ненецком автономном округе аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 15° и более.

Сибирский федеральный округ. 3 января в Алтайском крае, в горах южного района Красноярского края сильный снег, метель, ветер 13−18 м/с. 3−4 января в Хакасии сильный снег, метель, ветер до 24 м/с, на дорогах гололедица. В горах Республики Алтай 3 января ветер до 25 м/с, 3−4 января лавиноопасно. 3−4 января на юге Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, на севере Туруханского, 4 января Эвенкийского муниципальных районов Красноярского края сильный мороз (температура воздуха −46…−41°, местами −56…−51°). 3−6 января на севере Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 10° и более ниже климатической нормы.

Дальневосточный федеральный округ. 3−4 января на побережье Чукотского автономного округа метель, ветер 20−25 м/с. 4−5 января на юге Камчатского края сильный снег, метель, ветер 18−23 м/с, на дорогах гололедица.

Атмосферные фронты атлантического циклона атлантического циклона окажут влияние на погоду южных регионов Европейской части России.

4 января на юге Европейской России (за исключением республик Северного Кавказа) местами пройдут небольшие и умеренные осадки (снег, мокрый снег, дождь). В Краснодарском крае, в том числе на Черноморском побережье и в Адыгее осадки могут быть сильными, местами туман, гололедно-изморозевые явления, в краснодарском крае и Адыгее налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, местами порывы 13−18 м/сек, на Черноморском побережье до 22 м/сек. Днем — 2,+3, по югу до +9, по северо-востоку 0,-5 градусов. На Черноморском побережье +8,+13 градусов.

В Крыму 4 января осадки прекратятся, но погода ветреная, порывы ветра местами могут достигать 17 м/сек, 0,+6, в горах — 1,-6 градусов.

5 января погодные условия тоже неблагоприятные. Влияние атмосферных фронтов продолжится. На юге Европейской России местами по региону небольшие и умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя; в Адыгее отдельные сильные осадки. Местами туман, гололедно-изморозевые явления. В Волгоградской области, Краснодарском крае, Адыгее, на севере Ростовской области налипание мокрого снега на проводах и деревьях. В Волгоградской области метель. На дорогах сохранится гололедица, местами порывы ветра 13−18 м/с, в горах КЧР до 23 м/с, на черноморском побережье в районе Анапы-Туапсе до 25 м/с. Температура днем — 2,+3, по югу до +9, в Краснодарском крае до +15, на черноморском побережье +8,+13.

В Крыму дождь, мокрый снег, местами сильные осадки, местами ветер 15−20 м/с, днем +4,+9, в горах около нуля. 6 и 7 января в Крыму облачно, мокрый снег и дождь, местами гололед, северо-восточный ветер с порывами 17−22 м/с, температура в течение дня — 2,+3, на побережье только +5.

Гидрометцентр России выпустил штормовое предупреждение об аномально холодной погоде, которая ожидается в ближайшие дни в Центральном регионе.«В Центральном федеральном округе в период 4−9 января на севере округа, 6−9 января на большей части округа ожидается аномально холодная погода со средней суточной температурой воздуха на 7−14° ниже климатической нормы».

4 января ночью в тыловой части циклона, сместившегося на Урал, в Центральном федеральном округе местами пройдет небольшой снег, значительно похолодает, в юго-западной части округа ожидается температура −11…−4°, на остальной территории −20…−13°, в Костромской области до — 33°. Днем с приближением нового западного циклона в округе вновь пойдет снег, на западе местами сильный, порывы ветра будут достигать 13−18 м/с, местами с метелью, преобладающая температура воздуха −10…−3°, на северо-востоке −22…−15°. На дорогах гололедица, местами снежные заносы.

5 января через Центральный округ будет перемещаться западный циклон, в округе ожидается снег, местами сильный, порывистый ветер 13−18 м/с, метель. Преобладающая температура воздуха в южной половине −9…−2°, днем до 0°; на севере ночью −25…−18°, днем −20…−13°. 6 января циклон уйдет на Поволжье, снег в округе ослабеет, температура понизится на 10−12°. 6 января ночью и днем на севере Центрального округа −18…−13°, 7 января ночью −29…−24°, днем −18…−13°. На юге Центрального округа 6 и 7 января ночью −23…−17°, днем −18…−12°.

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