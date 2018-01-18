Вашингтон, 18 января, 2018, 07:45 — ИА Регнум. Продолжающаяся борьба с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии требует повышения безопасности беженцев, возвращающихся в разрушенные города. Именно с этой целью Пентагон продолжает подготовку местных сил безопасности в Сирийской Арабской Республике. Об этом заявили в минобороны США. Также это важно и для того, чтобы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не смогло вернуться в освобожденные, но неподконтрольные районы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

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«Это не новая «армия» или «пограничная» в их привычном понимании», — говорится в тексте сообщения американского военного ведомства.

При этом отмечается, что и тренировки, и силы безопасности «соответствуют целям кампании по окончательному обеспечению разгрома ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), содействуют усилиям по стабилизации и создают условия в поддержку Женевского процесса под эгидой ООН».

«Эти силы будут защищать местное население и помогут предотвратить новые атаки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) против США и их союзников и партнеров», — добавили в минобороны США.

В Пентагоне осведомлены, что проводимая силами США подготовка местных сил в Сирии вызывает обеспокоенность у Турции.

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США больше не будут поддерживать сирийских курдов

«Озабоченность Турции по поводу безопасности законна. Мы продолжим быть абсолютно открытыми по отношению к Турции в рамках наших усилий в Сирии по разгрому ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Мы поддерживаем нашего союзника по НАТО в его борьбе с терроризмом», — заверили в ведомстве.

Напомним, 14 января глава управления по связям с общественностью штаба операции «Непоколебимая решимость», осуществляемой в Ираке и Сирии группой стран во главе с США, полковник Томас Вил заявил, что США «подготовят пограничную службу безопасности Сирии». По его словам, ей численность примерно 30 тысяч человек.

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Пентагон: США не помогают террористам в Сирии

МИД Турции выступил с осуждением этой инициативы. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вооруженное формирование на основе группировки сирийских курдов, которое США создают в Сирии на границе с Турцией, будет уничтожено в зародыше. По его словам, Вашингтон создает в непосредственной близости от Турции «террористическую армию», которая угрожает безопасности страны. Однако Анкара не позволит этому процессу завершиться.