Пентагон: США не помогают террористам в Сирии

Вашингтон, , 07:50 — REGNUM США вновь пытаются отвергнуть обвинения в том, что они на самом деле поддерживают террористические группировки в Сирийской Арабской Республике. На этот раз заявление сделала официальный представитель министерства обороны США Ребекка Риберих в интервью РИА Новости накануне, 29 декабря.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что 27 декабря террористы произвели ракетный обстрел международного аэропорта сирийской Латакии и российской авиабазы Хмеймим в Сирии.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич (Смоленская область) подчеркнул, что данная атака была невозможна без участия США.

Этот инцидент — один из многих в ряду подобных событий, которые так или иначе указывают, что США целенаправленно оказывали и оказывают поддержку террористическим группировкам в Сирии. Весь ход войны с терроризмом в Сирии показывает, что США накачивали группировки оружием и рекрутами для того, чтобы они свергли законное сирийское правительство и устроили в Сирии кровавый хаос.

Когда же в войну вступила Россия, США стали всеми силами защищать свои капиталовложения в террористов и спасать «ценные кадры», вывозя их из Сирии или перекрашивая в «вооружённую оппозицию».

На официальном уровне американцам ничего не остаётся, как постоянно твердить, что они тут не при чем, и якобы никак не поддерживают террористов, а отчаянно борются с ними.

Вот и теперь, официальный представитель Пентагона Риберих утверждает, что все обвинения в адрес США о поддержке террористических группировок в Сирии — это ложь и абсурд. Ничего другого она сказать и не может, так как весь мир давно знает, что это — правда.