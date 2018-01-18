Страсбург, Франция, 18 января, 2018, 06:49 — ИА Регнум. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, выступая 17 января на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, назвал четыре основных приоритета председательства страны в Совете ЕС в первой половине 2018 года.

ЕС

По его словам, важнейшими темами Болгария считает будущее молодёжи в Европе, интеграцию в Евросоюз стран Западных Балкан и укрепление связей в регионе, безопасность и стабильность Европы, а также развитие навыков в сфере цифровых технологий.

«В том, что касается Западных Балкан, существует несколько вариантов. Мы предложили тот, которые не несёт рисков для ЕС. Мы ясно понимаем, что в рамках мандата этой Еврокомиссии в ЕС не будет принято новых членов. Однако сейчас — самый подходящий момент для того, чтобы чётко и честно сказать странам Западных Балкан, когда они могут ожидать получения членства. Сегодня народы на Балканах искренне верят, что в конечном итоге у них будет план по вступлению в Евросоюз», — сказал Бойко Борисов.

Читайте также: Премьер Болгарии: Балканы могут заменить Великобританию в Евросоюзе

Болгарский премьер упомянул о заключённом Софией и Скопье договоре о дружбе и добрососедстве, который на днях ратифицировал парламент Македонии, а на следующей неделе должен ратифицировать и болгарский парламент. По его мнению, две страны «показали реальный пример того, как с тактом и добрыми намерениями можно решать проблемы и не идти с ними к ЕС».

В этой связи Борисов выразил надежду, что между Македонией и Грецией также в ближайшее время будет решён вопрос об официальном наименовании страны, и Македония вскоре сможет станет членом ЕС и НАТО.

Читайте также: «В хорошей атмосфере»: Македония должна сменить название в 2018 году

В то же время, по словам Борисова, Евросоюзу необходимо инвестировать в инфраструктуру Балкан. «Если мы не сделаем этого, то это сделают Россия, Турция или Китай, у которых есть свои интересы в регионе», — заявил он.

Говоря об отношениях с Россией, болгарский премьер отметил, что странам ЕС следует начать процесс их нормализации, но подчеркнул, что «это должно быть общеевропейским решением».

«Будет сложно гарантировать эту нормализацию, для этого потребуется сотрудничество всех стран. Мы уже начали работать над этим с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, председателем Европарламента Антонио Таяни, еврокомиссаром Гюнтером Эттингером», — сказал он.

Читайте также: «Тема закрыта»: Болгария не будет инициировать в ЕС снятие санкций с России

В вопросе распределения мигрантов среди стран Европейского союза Болгария, по словам Бойко Борисова, постарается действовать дипломатично. «Есть ряд стран, где пребывает большое число мигрантов, другие же не хотят их принимать, а есть и те, кто находится на границе — Италия, Греция и Болгария», — отметил он.

Борисов считает необходимым создавать центры для беженцев вблизи районов военных конфликтов, чтобы после их окончания люди могли вернуться на родину и принять участие в восстановлении своей страны. Экономических мигрантов, по его мнению, следует принимать только в те страны ЕС, где они могут принести пользу.

Также в своём выступлении болгарский премьер сообщил, что страна готова начать процесс введения евро в качестве национальной валюты и присоединиться к так называемому «залу ожидания» еврозоны — приёмному механизму ERM2. По его словам, Болгария имеет положительные экономические показатели и рост ВВП на 4%.